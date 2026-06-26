"La gente habla del dólar a pesar que desde enero subió solo el 1,4%"

El licenciado Osvaldo Granados analizó el vínculo de los argentinos con la moneda norteamericana durante su columna de este viernes para Radio Panorama.

26/06/2026

El licenciado Osvaldo Granados analizó el vínculo de los argentinos con el dólar durante su columna de este viernes en Radio Panorama, donde sostuvo que, pese a la baja variación en lo que va del año, la divisa continúa siendo un eje central en la preocupación social.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Ayer, Hernán Lacunza decía que, después de siete meses, el salario le ganó a las paritarias. Pero la gente habla del dólar: desde el primero de enero subió apenas 1,4%, mientras que la inflación fue del 15%. Sin embargo, vuelve a ser noticia”, señaló.

En ese sentido, Granados planteó que la persistente atención sobre la moneda norteamericana responde a factores culturales y a la historia económica del país. “¿Por qué se habla? ¿Por el pasado? Parece que somos dolarmaniacos, lo necesitamos para estar tranquilos”, reflexionó.

Por otra parte, el economista se refirió a las perspectivas del tipo de cambio y consideró que su eventual suba estará condicionada por el impacto inflacionario. “¿Hasta cuánto puede subir? Hasta que complique la inflación, que es cuando el Banco Central va a intervenir”, explicó.

Asimismo, indicó que un tipo de cambio más alto podría representar un alivio para algunos sectores productivos. “Es un poco más de oxígeno para algunas empresas, especialmente las que tienen que exportar”, afirmó.

Finalmente, Granados también hizo referencia al contexto institucional y económico del país, al remarcar que “llegar a una inversión de miles de millones de dólares lleva tiempo, es un proceso lento”, y opinó sobre el funcionamiento de los distintos poderes del Estado en la coyuntura actual.