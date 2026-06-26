Milei respaldó a Adorni, pero advirtió: “Si la Justicia lo considera culpable, lo eyecto de una patada”

Desde España, el Presidente aseguró que cree en la honestidad del jefe de Gabinete y calificó como “plausible” su explicación patrimonial, aunque aclaró que su continuidad dependerá de lo que determine la Justicia.

26/06/2026

El presidente Javier Milei volvió a respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, pero dejó una advertencia contundente sobre su futuro en el Gobierno.

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“Si lo consideran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada”, afirmó el mandatario durante una entrevista con el medio El Observador España, en el marco de su visita a ese país.

De todos modos, Milei aseguró que cree en la honestidad del funcionario y se mostró optimista respecto del avance de la causa. “Manuel es inocente. Con lo cual, yo soy súper optimista de que no va a tener ningún tipo de problema”, sostuvo.

El Presidente también señaló que acompaña a sus ministros “hasta las últimas consecuencias”, aunque remarcó que será la Justicia la que deberá determinar si hubo alguna irregularidad. “Lo va a determinar la Justicia, yo no tengo ningún problema. Yo ni siquiera soy un tipo que entiende de temas de derecho”, expresó.

En ese sentido, calificó como “absolutamente plausible” la explicación brindada por Adorni sobre el origen de su patrimonio y apuntó contra quienes cuestionaron al jefe de Gabinete. “Creo en su honestidad”, enfatizó.

Milei consideró además que el tratamiento público del caso excedió ciertos límites. “Yo creo que lo que le han hecho excede el límite de todo lo tolerable. Me parece que han violentado límites de lo humano. Esa es la sensación que yo tengo”, sostuvo.

El mandatario también ironizó sobre la polémica: “El único problema que tiene Argentina es que Adorni no declaró su patrimonio previo a ingresar a la función pública”. Luego vinculó el tema con la situación de los dólares no declarados en el país y con la ley de inocencia fiscal impulsada por su gestión.

Las declaraciones se producen luego de que Adorni reconociera que junto a su esposa, Bettina Angeletti, mantuvo durante años ahorros no declarados. Según explicó, se trataba de fondos obtenidos antes de su ingreso a la función pública.

En esa oportunidad, el funcionario señaló que comenzó a invertir en criptomonedas en 2013 y que entre 2014 y 2018 la pareja habría obtenido ganancias por alrededor de 300 mil dólares. También afirmó que llegó a almacenar al menos 500 mil dólares en un dispositivo externo.

A raíz de esa situación, Adorni adelantó que rectificó sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 para incorporar activos que no habían sido consignados previamente. Sostuvo que la omisión fue “un error” y aseguró que pagará todos los impuestos correspondientes.

Tras esa entrevista, Milei ya había respaldado públicamente al jefe de Gabinete a través de sus redes sociales. Sin embargo, esta vez planteó por primera vez la posibilidad de apartarlo del cargo si la Justicia determina su culpabilidad.

Mientras tanto, la causa continúa en trámite. El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba y dio instrucciones a los contadores de la Procuración que revisan las cuentas del funcionario, con el objetivo de analizar posibles inconsistencias en su patrimonio declarado.

El caso mantiene a Adorni en el centro de la escena política, luego de que también se intentara avanzar en el Senado con un pedido de interpelación para que brinde explicaciones ante el Congreso.