Decepción Celeste: España aprovechó un error de Muslera y eliminó a Uruguay del Mundial

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El seleccionado europeo se impuso por 1-0 gracias a otra falla del golero uruguayo, que fue sustituido en el entretiempo. Los de Bielsa se despiden de la Copa del Mundo en primera fase.
Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 1 a 0 ante España en Guadalajara, por la última fecha del Grupo H. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa terminó tercero en la zona y no logró una performance suficiente para meterse entre los clasificados a los dieciseisavos de final.
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La Celeste llegaba al partido en medio de un clima cargado de rumores y con la obligación de conseguir un resultado que le permitiera seguir en carrera. Sin embargo, no pudo ante una España que volvió a mostrar eficacia en los momentos clave y ratificó su liderazgo en el grupo.
El trámite fue parejo y Uruguay tuvo pasajes en los que mereció mejor suerte, pero un error de Fernando Muslera terminó siendo determinante. Álex Baena no perdonó y marcó el único gol del encuentro, suficiente para que La Roja se quedara con la victoria y el primer puesto de la zona.
Con el resultado en contra, Bielsa decidió mover fuerte el equipo. Entre el entretiempo y el arranque del complemento, le devolvió el arco a Sergio Rochet y sacó a su capitán Federico Valverde para buscar mayor peso ofensivo.
La apuesta del entrenador apuntó a quemar las naves y empujar a Uruguay hacia el empate, pero la reacción no alcanzó. España sostuvo la ventaja y dejó a la Celeste sin margen en una noche que promete abrir nuevas discusiones internas.
La eliminación profundiza el momento turbulento del seleccionado uruguayo, que llegó a esta instancia con la presión al límite y se despide antes de lo esperado.
Por su parte, España cerró el Grupo H como líder y ahora espera rival en los dieciseisavos de final, que saldrá entre los equipos que escoltan a Argentina en su zona del cuadro.