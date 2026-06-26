Decepción Celeste: España aprovechó un error de Muslera y eliminó a Uruguay del Mundial

El seleccionado europeo se impuso por 1-0 gracias a otra falla del golero uruguayo, que fue sustituido en el entretiempo. Los de Bielsa se despiden de la Copa del Mundo en primera fase.

Hoy 23:44

Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 1 a 0 ante España en Guadalajara, por la última fecha del Grupo H. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa terminó tercero en la zona y no logró una performance suficiente para meterse entre los clasificados a los dieciseisavos de final.

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La Celeste llegaba al partido en medio de un clima cargado de rumores y con la obligación de conseguir un resultado que le permitiera seguir en carrera. Sin embargo, no pudo ante una España que volvió a mostrar eficacia en los momentos clave y ratificó su liderazgo en el grupo.

El trámite fue parejo y Uruguay tuvo pasajes en los que mereció mejor suerte, pero un error de Fernando Muslera terminó siendo determinante. Álex Baena no perdonó y marcó el único gol del encuentro, suficiente para que La Roja se quedara con la victoria y el primer puesto de la zona.

Con el resultado en contra, Bielsa decidió mover fuerte el equipo. Entre el entretiempo y el arranque del complemento, le devolvió el arco a Sergio Rochet y sacó a su capitán Federico Valverde para buscar mayor peso ofensivo.

La apuesta del entrenador apuntó a quemar las naves y empujar a Uruguay hacia el empate, pero la reacción no alcanzó. España sostuvo la ventaja y dejó a la Celeste sin margen en una noche que promete abrir nuevas discusiones internas.

La eliminación profundiza el momento turbulento del seleccionado uruguayo, que llegó a esta instancia con la presión al límite y se despide antes de lo esperado.

Por su parte, España cerró el Grupo H como líder y ahora espera rival en los dieciseisavos de final, que saldrá entre los equipos que escoltan a Argentina en su zona del cuadro.