Dolor en Termas: murió la joven que había sufrido un grave accidente en el Puente Nuevo

La víctima tenía 26 años y permanecía internada en terapia intensiva desde el domingo, luego de protagonizar un choque frontal entre dos motocicletas.

26/06/2026

Una joven de 26 años que permanecía internada en grave estado tras protagonizar un violento accidente de tránsito en Termas de Río Hondo falleció durante la madrugada de este viernes en el Hospital Regional.

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La víctima fue identificada por la Policía como Yudith Ayelén Serrano, domiciliada en el barrio Villa Balnearia, quien se encontraba internada en terapia Intensiva desde el pasado domingo 21 de junio.

De acuerdo con el informe, alrededor de las 4.20 personal que prestaba servicio en el Hospital Regional informó el fallecimiento de la joven, como consecuencia de las graves lesiones sufridas en el siniestro vial.

El accidente había ocurrido alrededor de las 19.30 del domingo sobre el sector peatonal del Puente Nuevo, uno de los accesos a Las Termas de Río Hondo, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 50.

Por causas que son materia de investigación, en el lugar colisionaron de frente dos motocicletas Honda Wave. Una de ellas era conducida por Pablo Emanuel Soria, de 43 años, también domiciliado en el barrio Villa Balnearia.

El otro rodado era guiado por Serrano, quien circulaba acompañada por Mariano Bulacio, de 35 años, con domicilio en el mismo sector.

Tras el impacto, personal policial y de emergencia acudió al lugar y asistió a los ocupantes de los vehículos, quienes presentaban diversas lesiones.

Serrano fue trasladada de urgencia al Centro Integral de Salud de Las Termas, donde los médicos le diagnosticaron un severo traumatismo de cráneo, con presunto hematoma subdural, posible neumoencéfalo y compromiso neurológico progresivo.

Debido a la gravedad del cuadro, la joven fue intubada y derivada de inmediato al Hospital Regional de esta Capital, donde permaneció internada en terapia intensiva.

Durante los días posteriores al accidente, familiares, amigos y allegados impulsaron cadenas de oración a través de las redes sociales, mientras aguardaban una evolución favorable en su estado de salud.

Sin embargo, pese al esfuerzo del personal médico, durante la madrugada de este viernes se confirmó su fallecimiento.

La investigación continúa a cargo de las autoridades correspondientes, con el objetivo de establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo la colisión y las medidas judiciales que se adoptarán tras el deceso de la joven.