Elías Suárez participó de la apertura de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas

El gobernador encabezó la apertura del encuentro nacional que reúne en Las Termas de Río Hondo a representantes de los 24 consejos profesionales del país. Destacó el rol de los profesionales en Ciencias Económicas en el desarrollo productivo, la inversión y el fortalecimiento institucional.

Hoy 11:02

El gobernador Elías Suárez participó este viernes por la mañana de la ceremonia de apertura de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FacpcE), que se desarrolló en la ciudad de Las Termas de Río Hondo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La mesa panel estuvo integrada también por las autoridades de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas: el presidente José Simonella; el vicepresidente primero Hugo Giménez; la vicepresidente segunda Ada Salinas; la secretaria Patricia Sánchez Ruiz; el tesorero Julio Ramírez; el prosecretario Carlos Corrales; la protesorera Enriqueta Escrihuela Caravacas; y el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Jorge Neme.

También estuvieron presentes el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo; el ministro de Economía, Atilio Chara; el secretario de Coordinación Económica, Jorge Murad; el subsecretario de Producción, Pablo Fuentes; y la intendente de Las Termas de Río Hondo, Paula Cánepa.

La Junta de Gobierno constituye el máximo órgano de decisión institucional de la Federación y se reúne de manera trimestral en distintas provincias del país.

En cada encuentro participan los presidentes de los consejos profesionales y la mesa directiva nacional de las 24 provincias, con el objetivo de definir lineamientos y políticas vinculadas al ejercicio profesional y al desarrollo institucional de la entidad.

Tras las palabras de apertura del titular de la entidad local, el gobernador Elías Suárez dio la bienvenida a los representantes de los 24 consejos profesionales del país y destacó la representación de la Federación, que agrupa a más de 170.000 profesionales de cada rincón de la Argentina.

Además, se refirió al difícil contexto nacional. “Esto es una realidad que el Gobierno provincial no desconoce ni minimiza. Los indicadores lo confirman y el contacto permanente con el sector privado lo ratifica”, señaló.

En cuanto a la situación de la economía argentina, indicó: “Hoy existen sectores que en este ciclo han encontrado condiciones más favorables, como el sector de la minería, el financiero y el sector agrícola y ganadero. Pero el comercio, la industria, la construcción y el turismo están atravesando un momento de mucha exigencia, y las decisiones que se toman en materia fiscal, previsional y laboral impactan directamente sobre estos sectores y sobre los profesionales que los asesoren”.

En esta misma línea, aseguró: “En ese escenario, Santiago del Estero tiene una posición muy clara: somos una provincia que no tiene petróleo, no tiene litio ni minería de gran escala. Nuestra propuesta está en la producción, en la agricultura y la ganadería, y en el camino hacia la industrialización de esa producción, y agregarle valor a nuestra materia prima para exportar mejor y generar empleo calificado en nuestra provincia”.

“Por esa razón necesitamos garantizar condiciones que Santiago del Estero las tiene: equilibrio presupuestario, seguridad jurídica y capacitación de nuestros jóvenes; apoyo concreto al sector productivo a través de herramientas como las líneas de financiamiento que estamos gestionando con el CFI para el financiamiento del sector privado”, sostuvo Suárez.

“Esas no son promesas, son los pilares sobre los que estamos trabajando, y en ese proceso los profesionales en Ciencias Económicas tienen un rol fundamental. Son quienes ordenan la contabilidad de las empresas que queremos que inviertan en nuestra provincia, son quienes asesoran a los productores que necesitan ese financiamiento y son quienes auditan a las organizaciones que el Estado debe controlar. Sin profesionales bien formados, bien regulados y con instituciones sólidas, ese camino de desarrollo es mucho más difícil”, remarcó.

A su turno, el presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, José Simonella, agradeció el acompañamiento de las autoridades y consideró necesario valorar “la relación fluida entre el Consejo y el Gobierno provincial”, así como “la importancia del federalismo y la colaboración entre provincias”.