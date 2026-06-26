"La idea de que los ricos deben ser más ricos para que los pobres estén mejor no funciona"

El senador Gerardo Zamora participó de la sesión plenaria del Parlamento del Norte Grande y expresó su preocupación por la situación económica, la coparticipación y el impacto en las provincias.

Hoy 11:12

En el marco de la sesión plenaria del Parlamento del Norte Grande, el senador Gerardo Zamora se refirió a la compleja situación económica que atraviesa el país, señalando que existe una preocupación generalizada entre los argentinos por el contexto nacional.

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Durante un diálogo con Noticiero 7, destacó que el Parlamento se encuentra “muy activo”, con una fuerte interacción con distintos sectores representativos, incluyendo reuniones con áreas como Vialidad y empresarios turísticos de la región. En ese sentido, remarcó que este ámbito permite abordar problemáticas comunes junto al foro de gobernadores del Norte Grande, aunque subrayó que el Parlamento tiene la particularidad de integrar a todos los sectores políticos, lo que fortalece el debate.

Zamora también valoró la continuidad institucional del espacio, al señalar que se trata de la reunión número 58, lo que evidencia un trabajo sostenido en el tiempo. Asimismo, indicó que fue invitado no solo por su rol como exgobernador, sino también para presentar proyectos impulsados en el Senado.

Uno de los puntos centrales de su análisis fue la preocupación por la coparticipación federal. En ese sentido, afirmó que existen recortes que calificó como “ilegales”, y que ya están siendo planteados ante la Corte Suprema, al considerar que se trata de recursos que pertenecen a las provincias y sus ciudadanos.

A esto se suma la caída del consumo, que impacta directamente en la recaudación y deja a muchas provincias en una situación crítica. “Esto pone a las provincias en rojo prácticamente”, advirtió, al tiempo que mencionó que 14 distritos debieron solicitar préstamos al Gobierno nacional para afrontar gastos corrientes, mientras que otras provincias recurrieron a financiamiento para poder pagar aguinaldos.

El senador expresó además su inquietud por la falta de señales de mejora económica y sostuvo que la caída de ingresos afecta tanto a las provincias como a la Nación, generando un círculo de endeudamiento que termina impactando en toda la sociedad.

En relación al vínculo con el Gobierno nacional, Zamora consideró que no hay una apertura al diálogo, y cuestionó iniciativas que, según su visión, afectan al federalismo, a los trabajadores y a los sectores más vulnerables.

Finalmente, planteó una crítica al enfoque económico actual al afirmar que “la idea de que los ricos deben ser más ricos para que los pobres estén mejor no funciona”, y advirtió que ese modelo solo contribuye a profundizar la desigualdad y ampliar la brecha social.