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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUN 2026 | 15º
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Locales

Se interrumpirá el tránsito en Pellegrini entre La Plata y Belgrano por obras de reparación

La interrupción vehicular será este viernes al mediodía en pleno centro capitalino y se extenderá hasta la tarde.

Hoy 11:56

La Municipalidad de la Capital informó que se interrumpirá el tránsito vehicular en calle Pellegrini, entre La Plata y Belgrano, en el barrio Centro, debido a trabajos urgentes solicitados por la empresa Aguas de Santiago.

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Según se indicó, la medida responde a la necesidad de reparar una cañería dañada, lo que obliga a restringir completamente la circulación en ese tramo para garantizar la seguridad y permitir el normal desarrollo de las tareas.

Los trabajos comenzarán alrededor del mediodía y se extenderán hasta aproximadamente las 19 horas de este viernes, por lo que se recomienda a los conductores evitar la zona y utilizar vías alternativas.

Desde el área técnica precisaron que la pérdida de agua se originó por la rotura de un caño de 100 milímetros de diámetro, ubicado a la altura de calle Pellegrini y Absalón Rojas, lo que generó inconvenientes en el servicio.

Finalmente, se solicitó a los vecinos y automovilistas comprensión ante las molestias ocasionadas, remarcando que las tareas apuntan a restablecer el suministro de agua en el menor tiempo posible.

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