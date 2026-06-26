Silva Neder: “Sin Norte Grande no hay nación, porque el federalismo no se declama, sino se ejerce con presupuesto, con obra y con trabajo”

Durante la 58° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, el vicegobernador santiagueño defendió el rol productivo de la región y cuestionó el impacto de las políticas nacionales en el consumo y la industria.

Hoy 12:48

Con una enérgica defensa del federalismo, esta mañana se realizó en la Legislatura santiagueña la 58° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande Argentino dónde en su apertura el presidente de este foro y vicegobernador de Santiago del Estero, Dr. Carlos Silva Neder advirtió que “no hay nación posible, sin este Norte Grande Argentino”.

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Acompañado como invitados especiales por la presidenta del FOVIRA y vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario y los senadores nacionales Dr. Gerardo Zamora y José Emilio Neder, entre otras autoridades, Silva Neder procedió a la apertura del Plenario brindando la bienvenida a sus pares vicegobernadores, vicegobernadoras y a parlamentarios que representan a las 10 provincias del NOA y NEA, a quienes transmitió el afectuoso saludo del gobernador de la provincia, Elías Miguel Suárez.

En su mensaje, el Presidente del Parlamento expresó: “No se puede sesionar mirando para otro lado ante una Argentina de hoy que duele, donde el consumo familiar cae todos los días porque el ingreso no alcanza y la industria trabaja solo al 55% de su capacidad instalada”, advirtiendo que “una máquina parada es una familia sin trabajo”.

Asimismo, alertó que la morosidad de los hogares para pagar sus obligaciones trepó a un histórico 11%, cuando la media nacional siempre estuvo entre el 3% y el 4%. En este escenario complejo, marcado por la caída de las ventas y el deterioro del poder adquisitivo, citó a la secretaria general de CAME, Beatriz Tourn, quien expresó que "la principal preocupación del sector sigue siendo la retracción del consumo", motivo por el cual se le solicitó oportunamente al Gobierno Nacional la reducción de intereses y multas, la suspensión de ejecuciones y embargos, y la implementación de nuevos planes de refinanciación de deudas.

Sin embargo, frente a este contexto crítico provocado por las políticas nacionales, aseguró que “hay otro país posible que empieza en el Norte Grande”, ya que mientras todo cae, estas diez provincias sostienen resultados concretos al producir el 98% de la fibra de algodón, cosechar casi el 95% del limón que Argentina exporta al mundo, poseer el 30% del plantel de ganado bovino nacional, aportar casi el 20% de los granos (maíz, soja y trigo), generar más del 90% de la producción nacional de tabaco y concentrar casi el 100% de la explotación nacional de litio.

Finalmente, el mandatario destacó: “Esto no es casualidad, sino el reflejo de gobiernos provinciales decididos a sostener políticas de apoyo a la iniciativa privada mediante leyes de promoción industrial que defienden al que invierte y da trabajo, junto con moratorias tributarias para que el contribuyente moroso tenga la chance de ponerse al día y no baje la persiana”.

“Mientras la Nación desfinancia y ajusta, la región acompaña y produce, lo que le da sentido a este Parlamento del Norte Grande para decirle al país que sin norte no hay nación, y que el federalismo no se declama, sino que se ejerce con presupuesto, con obra y con trabajo”, finalizó.