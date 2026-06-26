RD Congo histórico: goleó a Uzbekistán y avanzó como el mejor tercero

En el Atlanta Stadium, fue victoria por 3 a 1 para los africanos por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026.

Hoy 22:45

La Selección de la República Democrática del Congo protagonizó una de las remontadas más emocionantes de la fase de grupos del Mundial 2026 al vencer por 3-1 a Uzbekistán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El triunfo le permitió quedarse con el tercer puesto del Grupo K y avanzar a los 16avos de final como uno de los mejores terceros.

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El encuentro comenzó de manera adversa para los africanos. A los nueve minutos, Eldor Shomurodov sacó a relucir toda su categoría y marcó un golazo para adelantar a los dirigidos por Fabio Cannavaro. La conquista dejó sin reacción al arquero Lionel Mpasi y puso a los asiáticos en ventaja. Aunque los Leopardos intentaron reaccionar y llegaron a convertir por intermedio de Nathanaël Mbuku, la acción fue anulada por el VAR debido a una infracción previa.

La presión congoleña se mantuvo durante gran parte del complemento hasta que encontró su premio a los 66 minutos. Yoane Wissa fue derribado dentro del área y el árbitro sancionó penal. Dos minutos más tarde, el propio delantero tomó la responsabilidad y convirtió con un remate preciso para establecer el empate 1-1.

El gol cambió por completo el desarrollo del partido. Con el impulso anímico a su favor, la República Democrática del Congo fue por más y logró dar vuelta la historia a los 78 minutos gracias al ingresado Fiston Mayele, quien apareció dentro del área para desviar la pelota y decretar el 2-1 que hizo explotar a los hinchas africanos presentes en Atlanta.

Ya en tiempo de descuento, con Uzbekistán lanzado en ataque buscando la igualdad, apareció nuevamente Yoane Wissa para sentenciar el encuentro. El delantero culminó un veloz contragolpe y firmó el definitivo 3-1, sellando una victoria inolvidable para su selección.

Con este resultado, la República Democrática del Congo se metió entre los mejores terceros y aseguró su presencia en los 16avos de final, donde tendrá un exigente cruce frente a Inglaterra. Por su parte, la debutante Uzbekistán cerró una participación digna en el certamen y quedó eliminada en el cuarto lugar del grupo.