RD Congo histórico: goleó a Uzbekistán y avanzó como el mejor tercero

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 13º
Mundial 2026
16' Grupo J
Jordania 0
Argentina 0
27 / 06 / 2026
16' Grupo J
Argelia 0
Austria 0
27 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo K
Colombia 0
Portugal 0
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo K
RD Congo 3
Uzbekistán 1
FINALIZADO
16:00
Sudáfrica -
Canadá -
28 / 06 / 2026
14:00
Brasil -
Japón -
29 / 06 / 2026
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia
30 / 06 / 2026 22:00
México
vs
Ecuador
1 / 07 / 2026 13:00
Inglaterra
vs
RD Congo
1 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 RD Congo 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Portugal 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
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Somos Deporte

RD Congo histórico: goleó a Uzbekistán y avanzó como el mejor tercero

En el Atlanta Stadium, fue victoria por 3 a 1 para los africanos por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026.

Hoy 22:45
RD Congo festejo

La Selección de la República Democrática del Congo protagonizó una de las remontadas más emocionantes de la fase de grupos del Mundial 2026 al vencer por 3-1 a Uzbekistán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El triunfo le permitió quedarse con el tercer puesto del Grupo K y avanzar a los 16avos de final como uno de los mejores terceros.

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El encuentro comenzó de manera adversa para los africanos. A los nueve minutos, Eldor Shomurodov sacó a relucir toda su categoría y marcó un golazo para adelantar a los dirigidos por Fabio Cannavaro. La conquista dejó sin reacción al arquero Lionel Mpasi y puso a los asiáticos en ventaja. Aunque los Leopardos intentaron reaccionar y llegaron a convertir por intermedio de Nathanaël Mbuku, la acción fue anulada por el VAR debido a una infracción previa.

La presión congoleña se mantuvo durante gran parte del complemento hasta que encontró su premio a los 66 minutos. Yoane Wissa fue derribado dentro del área y el árbitro sancionó penal. Dos minutos más tarde, el propio delantero tomó la responsabilidad y convirtió con un remate preciso para establecer el empate 1-1.

El gol cambió por completo el desarrollo del partido. Con el impulso anímico a su favor, la República Democrática del Congo fue por más y logró dar vuelta la historia a los 78 minutos gracias al ingresado Fiston Mayele, quien apareció dentro del área para desviar la pelota y decretar el 2-1 que hizo explotar a los hinchas africanos presentes en Atlanta.

Ya en tiempo de descuento, con Uzbekistán lanzado en ataque buscando la igualdad, apareció nuevamente Yoane Wissa para sentenciar el encuentro. El delantero culminó un veloz contragolpe y firmó el definitivo 3-1, sellando una victoria inolvidable para su selección.

Con este resultado, la República Democrática del Congo se metió entre los mejores terceros y aseguró su presencia en los 16avos de final, donde tendrá un exigente cruce frente a Inglaterra. Por su parte, la debutante Uzbekistán cerró una participación digna en el certamen y quedó eliminada en el cuarto lugar del grupo.

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