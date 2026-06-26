En vivo: RD Congo va por el milagro de la clasificación ante una Uzbekistán sin chances

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|0
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
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|0
|0
|0
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|0
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|0
|0
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Se enfrentaN este sábado desde las 20.30 en el Atlanta Stadium, por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026.
República Democrática del Congo y Uzbekistán se enfrentarán este sábado desde las 20.30 en el Atlanta Stadium, por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026. Ambos llegan con escasas posibilidades de avanzar y necesitan un triunfo, además de otros resultados, para soñar con la clasificación a los 16avos de final.
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