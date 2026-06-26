Importante reunión de autoridades de Producción con la COPROSA para fortalecer la sanidad animal en la provincia

El ministro de Producción, Néstor Machado, encabezó el encuentro realizado en el Vivero San Carlos junto a funcionarios provinciales, representantes del SENASA y entidades del sector agropecuario.

Hoy 13:17

El ministro de Producción, Néstor Machado, encabezó este viernes una nueva reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa), realizada en el Vivero San Carlos, donde se abordaron temas relacionados con la campaña de vacunación, la situación sanitaria provincial y otras acciones articuladas entre los organismos públicos y privados en beneficio de los productores santiagueños.

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También fueron parte de este encuentro el subsecretario de Recursos Naturales y Tierras, Ángel Iñíguez; el director de Agricultura y Ganadería, Javier Togo; el director de Vivero San Carlos, José Guillermón, y el responsable de Senasa, Carlos Andrada, junto a representantes de instituciones vinculadas al sector agropecuario.

El ministro destacó en este marco que este tipo de mesas de trabajo busca recuperar y profundizar el esquema de gestión conjunta en territorio, permitiendo que los entes rurales no solo informen sobre la situación sanitaria, sino que también trasladen sus inquietudes respecto a las necesidades de infraestructura básica en cada uno de sus sectores.

"Esta reunión responde a una agenda de articulación y trabajo conjunto que ha marcado el Gobierno provincial, y que tratamos de seguir firmemente desde todos los ministerios para agregar valor y trabajar de manera unificada", expresó Machado.

Por otra parte, el productor y miembro de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Pablo Karnatz, planteó la urgencia de resolver las dificultades administrativas generadas por las recientes inundaciones en el sudeste provincial, las cuales impidieron el normal cierre de la campaña anterior.

Además, instó a unificar los criterios sanitarios en toda la región del NOA para asegurar el libre movimiento de hacienda mediante una gestión conjunta entre la provincia y los representantes productivos ante los organismos centrales en Buenos Aires, buscando que las decisiones nacionales contemplen la realidad del terreno y la variabilidad climática local.

En cuanto al monitoreo y control sanitario, el trabajo se extiende de manera simultánea hacia los distintos departamentos de la provincia, garantizando el estatus sanitario ganadero y coordinando los esfuerzos entre el Estado provincial, los organismos nacionales y las entidades que nuclean a los productores rurales.