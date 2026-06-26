Con un multitudinario acompañamiento, Nediani brindó el Mensaje Anual de su gestión enfocada en gobernar y priorizar los recursos municipales

El intendente de La Banda, Ing. Roger E. Nediani, presentó un balance de su gestión 2025–2026, destacó obras de infraestructura, servicios y anuncios para empleados municipales, entre ellos el pase a planta permanente de 214 trabajadores.

Hoy 13:30

El intendente Ing. Roger E. Nediani brindó su mensaje anual en el recinto del Honorable Concejo Deliberante donde realizó un detallado informe de su gestión pública enfocada en gobernar y priorizar los recursos públicos y dar respuesta inmediata a las principales necesidades de La Banda.

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Durante su discurso, Nediani resaltó: “En el día de hoy vengo a rendir cuenta, como intendente en el Honorable del Concejo Deliberante de la Ciudad de La Banda, venimos a contarles todo lo que vinimos haciendo en parte del año 2025 y lo que va del 2026 y cuáles son los proyectos, el rumbos que tienen la gestión, en los que próximos , es un día muy emotivo, un día de gran acompañamiento, de mucho cariño, de mucho afecto a la gente que nos acompaña y seguramente vamos a dar un mensaje bastante importante que también tiene que ver con algunos anuncios que van en beneficio del empleado municipal”.

Agregó: “Primero tenemos que contar lo que hemos hecho, que son obras de infraestructura, mejoras de servicio, atención en la salud como mejorada en la parte de educación y cultura y en seguridad también. Estamos muy contentos porque hemos crecido en estos cuatro años estamos en un proyecto de transformación de la ciudad en obras que conectan, integran y que de alguna manera también le han cambiado la fisonomía a la ciudad de La Banda”.

“La ciudad de La Banda en cuatro años de comenzar la gestión ha cambiado totalmente su fisonomía, su infraestructura, también en su gran cantidad de puntos lumínicos que se han incorporado. A pesar de la situación lamentable desde el punto de vista económico a nivel nacional a pesar de la baja coparticipación a pesar de la quita de fondos del transporte público, de incentivos docentes, de los medicamentos y los programas nacionales que había antes para personas con enfermedades oncológicas, para las personas con discapacidad y una serie de programas nacionales que antes nos ayudaban, que hoy lamentablemente no llegan, pero no obstante el municipio sigue presente y sigue acompañando a todas los familias y vecinos vulnerables”.

“Nos alegra ver que muchos vecinos se han convocado, también muchos compañeros del municipio que nos acompañan siempre y la verdad con mucho orgullo podemos decir que en estos cuatro años de gestión venimos haciendo bien las cosas”.

“Quiero además, aprovechar este momento para hacer un importante anuncio el pase a planta permanente a 214 empleados de planta temporaria, es un paso muy importante para garantizar una mayor estabilidad laboral a los empleados del municipio que trabajan diariamente en beneficio de la comunidad bandeña”, finalizó Nediani.