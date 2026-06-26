Así lo expresó Marianella Lezama Hid candidata a intendente por Frente Renovador y Progresista en diálogo con Radio Panorama.

Hoy 13:35

En el marco de la campaña rumbo a las elecciones municipales en Santiago del Estero, la concejal Marianella Lezama Hid, candidata a intendente de la Capital por el Frente Renovador y Progresista aseguró que “el municipio tiene una estructura, pero hay que optimizarla y recuperar la cercanía con los vecinos”, al tiempo que remarcó la necesidad de mejorar la capacidad de respuesta ante las demandas cotidianas.

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En diálogo con Radio Panorama, la dirigente sostuvo que “estamos trabajando para hacer llegar nuestro mensaje y creo que vamos a llegar a la elección de la mejor manera”, y agregó que su postulación “es una continuidad del trabajo que venimos realizando desde el Concejo Deliberante”. En ese sentido, indicó que la experiencia legislativa le permitió “recepcionar las preocupaciones y los problemas que hay que resolver y, a partir de eso, crear propuestas”.

Entre los ejes centrales de su propuesta, Lezama Hid subrayó que “buscamos ordenar prioridades y transparentar el presupuesto”, al considerar que estos aspectos son claves para mejorar la gestión municipal.

Asimismo, expresó confianza en su preparación para el cargo al señalar: “me siento muy confiada por la experiencia en el Concejo Deliberante, el trabajo profesional y la vocación de servicio como militante que te prepara para ocupar un lugar de tanta responsabilidad como una intendencia”.

En cuanto a las problemáticas más urgentes, la candidata remarcó que “hay que dar respuesta a las necesidades básicas de los vecinos que complican la vida diaria, desde transporte hasta iluminación”, y afirmó que “los recursos se pueden optimizar”. En esa línea, insistió en que “sería necio negar que el municipio tiene una estructura, pero hay que optimizarla y recuperar la cercanía con los vecinos con celeridad en las respuestas”.

Respecto al transporte público, propuso la creación de una sociedad mixta entre el sector público y privado, junto con un fondo que permita compensar la quita de subsidios y “transparentar el servicio para saber en qué estado nos encontramos”. Además, consideró fundamental realizar una auditoría integral para contar con un diagnóstico preciso y avanzar en soluciones de fondo.

Por otra parte, presentó iniciativas vinculadas a la seguridad vial al advertir sobre los numerosos accidentes registrados en la ciudad. En ese sentido, planteó la necesidad de declarar la emergencia vial y abordarla desde la prevención, mediante campañas masivas de educación, controles más estrictos y la incorporación de tecnología como cámaras y radares para garantizar el cumplimiento de las normas.

Finalmente, Lezama Hid reafirmó su compromiso con una gestión más eficiente y cercana, orientada a resolver los problemas estructurales de la Capital y mejorar la calidad de vida de los vecinos.