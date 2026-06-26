Estudiantes de Periodismo participaron del II Congreso de DDHH del Norte Grande junto al Laboratorio Audiovisual de la UNSE

El equipo de la Facultad de Humanidades presentó una experiencia de trabajo territorial que pone en valor la comunicación como derecho humano y herramienta de transformación social en la región.

Hoy 13:38

Estudiantes de la Licenciatura en Periodismo participaron del II Congreso de Derechos Humanos del Norte Grande junto al Laboratorio Audiovisual de Periodismo de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud (FHCSyS) de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), en una destacada intervención que reafirmó el compromiso de la universidad pública con la soberanía cultural y la comunicación popular.

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En este marco, se presentó el relato de experiencia titulado "Laboratorio Audiovisual: Narrativas Territoriales desde la Universidad Pública", que estuvo a cargo de Patricia Díaz Ávila, estudiante de la carrera de Periodismo, integrante de los proyectos de extensión del Laboratorio y docente de la Tecnicatura en Comunicación Social en la ciudad de Frías; junto a la Lic. Lorena Jozami, responsable del espacio.

El proyecto de extensión crítica fue seleccionado por el comité académico del Congreso y se expuso con gran repercusión dentro del eje "Arte, Comunicación y batallas por el sentido", donde se destacó el trabajo territorial y de capacitación continua que el Laboratorio viene sosteniendo de manera ininterrumpida desde 2017.

Durante la disertación, se remarcó que la comunicación es concebida como un Derecho Humano inalienable y una herramienta clave para la reparación histórica en la región, promoviendo el acceso a la palabra y la construcción de narrativas propias desde los territorios.

Asimismo, la presentación evidenció cómo el proyecto logró romper con el centralismo de la capital provincial, desplazando la matriz de la UNSE hacia los departamentos del interior, con un impacto significativo en la cabecera de Choya y en la ciudad de Frías.

En esta oportunidad, la articulación con la Tecnicatura en Comunicación Social de Frías permitió potenciar las historias locales desde una perspectiva regional y de género, fortaleciendo la identidad cultural y la participación comunitaria.

La actividad contó con el respaldo institucional del Área de Derechos Humanos de la UNSE y de la FHCSyS, consolidando así las narrativas locales en la disputa por el sentido y reafirmando el rol de la universidad pública como actor clave en la transformación social.