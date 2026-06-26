El gobernador Elías Suárez resaltó el interés de los docentes en el concurso de cargos directivos

Se trata del proceso de Títulos, Antecedentes y Oposición, cuya ratificación de inscripción fue prorrogada hasta el martes 14 de julio de 2026 en el Consejo General de Educación.

Hoy 14:24

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, destacó a través de sus redes sociales el compromiso y la vocación de los docentes santiagueños que continúan ratificando su inscripción para participar del Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cargos directivos, en el marco de las políticas educativas impulsadas por la provincia.

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En su publicación, el mandatario valoró la participación de los educadores en este proceso, señalando que cada docente que decide dar este paso reafirma su compromiso con la educación pública de calidad y con la formación de las futuras generaciones.

Asimismo, se informó que, ante el interés manifestado por los aspirantes, se resolvió extender el plazo para la ratificación de inscripción hasta el martes 14 de julio de 2026, trámite que deberá realizarse de manera personal y presencial en el Consejo General de Educación, ubicado en Av. Belgrano Sur N.º 1940, ciudad Capital, en el Salón Anexo, de 8:00 a 13:00 horas.

Desde el Gobierno provincial se remarcó que este tipo de instancias forman parte de una política educativa basada en el mérito, la capacitación y la igualdad de oportunidades, con el objetivo de fortalecer el sistema educativo y garantizar procesos transparentes de acceso a cargos jerárquicos.

Finalmente, se destacó que la amplia participación docente refleja el interés sostenido por mejorar la calidad educativa en la provincia y consolidar una gestión orientada al fortalecimiento institucional del sistema educativo.