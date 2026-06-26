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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUN 2026 | 20º
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Enriquecimiento ilícito: la Justicia pidió la detención de Martín Insaurralde y Jesica Cirio

Lo requirió el fiscal Sergio Mola para que ambos sean indagados y por temor a que entorpezcan la investigación o se fuguen. Es días después de la difusión de los videos de de la modelo que muestran millones de dólares guardados en una casa del ex intendente de Lomas de Zamora.

Hoy 17:02
Jésica Cirio.

El fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola pidió este viernes la detención de Martín Insaurralde y de su ex pareja Jesica Cirio en la causa en la que investiga al ex intendente por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Es días después de la difusión de los videos de Cirio que muestran millones de dólares guardados en una casa del ex intendente de Lomas de Zamora.

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Fuentes judiciales informaron que el fiscal pidió ambas detenciones para que sean indagados en el expediente por considerar que Insaurralde y Cirio participaron de las maniobras y que buscaron ocultar el dinero.

Para la Fiscalía existen  riesgo de que Insaurralde y Cirio entorpezcan la causa con ocultamiento  de pruebas si continúan en libertad y de que eventualmente puedan  fugarse.

Mola le hizo el pedido al juez federal Luis Armella que ahora deberá resolver si dispone o no la detención del ex intendente y ex jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof.

El  pedido se da luego de la difusión de los videos en los que Cirio grabó  en el vestidor de la casa de San Vicente de Insaurralde millones de  dólares en cajones, bolsos, cajas y una valija. Para la Fiscalía esas  imágenes modificaron la situación procesal de Insaurralde y Cirio en el  expediente: se comprueba el delito de enriquecimiento y lavado  por lo que deben ser detenidos para ser indagados. Luego de se trámite  de indagatoria podrían recuperar la libertad.

A  partir de la difusión de esas imágenes la justicia ordenó una serie de  medidas de prueba. Entre ellas la realización de una inspección ocular a  la vivienda del barrio privado Fincas de San Vicente para "constatar si  las imágenes del video divulgado en los medios de comunicación, o bien,  los que sean agregados a la presente, han sido obtenidas en ese lugar".

También  desde la semana que viene declararán como testigos los policías que  participaron en 2023 del allanamiento a la casa de Insaurralde. También  los testigos de ese procedimiento y dos mujeres que trabajaron como  empleadas domésticas en el lugar.

El  objetivo es que "manifiesten como estaba dispuesto el lugar en aquella  oportunidad y si el espacio del cambiador que se observa en las imágenes  publicadas por los medios de comunicación responde al sitio que  observaron durante el procedimiento".

Existen dudas de si el vestidor no fue modificado.  Por eso, este jueves Gendarmería Nacional fue al barrio y se llevó los  libros de visitas para determinar si ingresó personal para hacer  refacciones.

Por otra parte, las defensas de Insaurralde y Cirio presentaron pedidos de nulidad de algunas de las pruebas que constan en el expediente.

El  exintendente de Lomas de Zamora está acusado de enriquecimiento ilícito  y lavado de dinero luego del viaje de lujo que hizo en septiembre de  2023 a Marbella con la modelo Sofía Clerici que le significó su salida como jefe de Gabinete del gobierno de Kicillof.

TEMAS Jésica Cirio Martín Insaurralde
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