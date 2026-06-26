Ángel Álvarez apuesta a la continuidad del crecimiento en Pinto: "Tenemos el equipo y la experiencia para que el progreso no se detenga"

El candidato a intendente del Frente Cívico destacó su experiencia en la gestión municipal y ratificó su compromiso de profundizar el desarrollo de la ciudad con el respaldo del Gobierno provincial.

Hoy 14:28

De cara a las elecciones municipales del próximo 2 de agosto, Ángel Álvarez, candidato a intendente por el Frente Cívico, presentó su propuesta con el objetivo de consolidar y profundizar el proceso de transformación que atraviesa la ciudad. Con 32 años y una trayectoria ligada a la gestión pública local, aseguró que buscará dar continuidad a las obras y al desarrollo alcanzado en los últimos años.

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Abogado de profesión, Álvarez nació y creció en Pinto. Tras finalizar sus estudios de Derecho en la provincia de Tucumán, regresó a su ciudad con la intención de aportar sus conocimientos a la comunidad. Su incorporación a la gestión municipal se produjo por decisión del actual intendente, Jorge Leguizamón, quien lo convocó para desempeñarse como Secretario de Gobierno.

Desde ese cargo, el candidato afirmó haber adquirido experiencia en la administración pública y un conocimiento cercano de las necesidades de la ciudad, tanto en materia institucional como social y urbana.

"Asumo el desafío más importante de mi vida: quiero ser el próximo intendente de Pinto. No venimos a prometer cambios vacíos; venimos a profundizar lo que logramos y a llevar a la ciudad hacia un futuro con más oportunidades para cada familia, tanto en el casco urbano como en el sector rural", expresó.

Uno de los ejes centrales de su propuesta es la articulación con el Gobierno de la Provincia, a la que considera fundamental para garantizar la continuidad de las obras y el crecimiento de la ciudad.

"Estar alineados con la provincia es la garantía de que las obras y el progreso para Pinto no van a parar", sostuvo Álvarez, al señalar que su proyecto cuenta con el respaldo de la gestión del gobernador Elías Suárez y el liderazgo político del senador Gerardo Zamora.

En la recta final hacia los comicios, el candidato convocó a los vecinos a acompañar su propuesta en las urnas y destacó el trabajo de su equipo.

"Tenemos la experiencia, tenemos el equipo y, sobre todo, tenemos las ganas. Queremos que sigamos avanzando juntos", manifestó.

Con el lema de continuar el proceso de transformación de la ciudad, Álvarez buscará el respaldo de los ciudadanos de Pinto en las elecciones del 2 de agosto, con una propuesta enfocada en fortalecer el desarrollo local y dar continuidad a la gestión municipal.