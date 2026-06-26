El rugby santiagueño pone en marcha el Campeonato Anual Copa Tivarello

El certamen de la Unión Santiagueña de Rugby comenzará el domingo 28 con ocho equipos, un nuevo formato de competencia y definición por copas.

Hoy 17:00

El próximo domingo 28 dará inicio el Campeonato Anual Copa Tivarello de la Unión Santiagueña de Rugby, el torneo más importante del año a nivel local, que contará con la participación de ocho equipos y un novedoso sistema de disputa.

La competencia estará dividida en dos zonas de cuatro equipos cada una, aunque la fase clasificatoria se desarrollará bajo un formato de todos contra todos a una rueda, sumando puntos para la tabla de su respectivo grupo.

La Zona A estará integrada por Old Lions Rojo, Santiago Rugby, Olímpico y Universitario, mientras que la Zona B contará con el campeón del Apertura, Santiago Lawn Tennis, Old Lions Azul, Añatuya RC y Termas RC.

Formato de competencia

Una vez finalizada la fase clasificatoria, el sistema de definición establecerá distintos cruces:

El primero de cada zona clasificará directamente a semifinales de la Copa de Oro .

clasificará directamente a semifinales de la . El cuarto de cada zona accederá directamente a semifinales de la Copa de Bronce .

accederá directamente a semifinales de la . Los segundos y terceros de cada grupo jugarán un repechaje cruzado, del cual surgirán los equipos que completarán las semifinales de Oro (ganadores) y Bronce (perdedores).

Las semifinales están previstas para el último fin de semana de agosto, mientras que las finales de las Copas de Oro, Plata, Bronce y Estímulo se disputarán el primer fin de semana de septiembre.

Un antecedente del torneo

El campeonato ya tuvo un partido adelantado el fin de semana pasado, con triunfo como visitante de Santiago Rugby ante Añatuya RC por 29 a 14.

Con este nuevo formato, el rugby santiagueño inicia una temporada que promete mayor competitividad, cruces intensos y definición en múltiples niveles de competencia.