Cecilia Ce compartió nuevos testimonios sobre abuso emocional y confirma: "Somos muchas"

La sexóloga y psicóloga volvió a expresarse en redes tras denunciar a su expareja, Nacho Levy, y visibilizó relatos de otras mujeres que denuncian patrones de maltrato similares.

Hoy 17:20

Cecilia Ce utilizó nuevamente sus redes sociales para referirse a las repercusiones de su denuncia pública contra su expareja, Nacho Levy, a quien acusó de abuso emocional y maltrato psicológico durante su relación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En esta oportunidad, la especialista compartió historias de Instagram en las que otras mujeres comenzaron a relatar experiencias similares con Levy, señalando que el mismo patrón de conducta se habría repetido en distintos ámbitos donde el periodista y referente social se desempeñaba.

Entre los mensajes difundidos, Cecilia Ce visibilizó el testimonio de una usuaria que fue compañera de una de las jóvenes que también se expresó públicamente. La mujer relató: "Yo era compañera de Sofi en Deportea y me acuerdo de algunas cosas que ella sentía raras. En ese momento no supe escuchar alertas para ayudarla o decirle que salga de ahí. Porque salir con Nacho Levy era como el sueño de cualquier piba. Siempre fue muy seductor y yo lo veía como un ídolo. Teníamos 18 años".

Ante esto, Cecilia Ce reflexionó: “Después se preguntan ‘cómo caen las mujeres ahí?’”, en referencia a los cuestionamientos que recibió tras hacer pública su experiencia.

Además, compartió un video televisivo sobre nuevas denuncias y enfatizó: "Estamos hablando de alumnas… Somos muchas, en todos los ámbitos en los que se movía, mismo modus operandi", dejando claro que no se trata de un caso aislado.

Sus palabras coinciden con la aparición de varios relatos en redes sociales de mujeres que aseguran haber vivido situaciones similares, reforzando la relevancia de visibilizar y abordar este tipo de conductas de abuso emocional y psicológico.