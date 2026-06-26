Un sismo de magnitud 5,8 sacudió Japón y se sintió con fuerza en Tokio

El terremoto tuvo epicentro en la prefectura de Chiba y fue el segundo registrado en la región en menos de una hora. Las autoridades descartaron riesgo de tsunami.

Hoy 19:03

Un sismo de magnitud preliminar 5,8 se registró este viernes en la prefectura de Chiba, en las cercanías de Tokio, según informó la Agencia Meteorológica de Japón.

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El movimiento telúrico ocurrió a las 12.46 (hora local) y tuvo su epicentro a unos 50 kilómetros de profundidad. En las zonas más afectadas de las prefecturas de Chiba e Ibaraki, el temblor alcanzó el nivel 4 de la escala sísmica japonesa, cuyo máximo es de siete.

El terremoto también se sintió con claridad en Tokio, aunque las autoridades confirmaron que no existía riesgo de tsunami, por lo que no fue necesario emitir alertas para la población.

Se trató del segundo sismo registrado en la región en menos de una hora. El primero ocurrió a las 11.49, con una magnitud de 4,1, y tuvo como epicentro el sur de la prefectura de Ibaraki.

Hasta el momento, las autoridades japonesas no reportaron víctimas ni daños materiales de consideración, aunque continúan monitoreando la situación y evaluando posibles consecuencias derivadas de ambos movimientos sísmicos.