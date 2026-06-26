Canadá se posiciona como uno de los mejores destinos para emigrar en 2026

Canadá se destaca como uno de los principales destinos para emigrar en 2026, según el informe de U.S. News & World Report que lo clasifica en el cuarto lugar a nivel mundial.

Hoy 19:01

En un contexto global donde la migración se convierte en una estrategia cada vez más importante, Canadá se posiciona como uno de los mejores países para emigrar en 2026. Este reconocimiento proviene del informe de U.S. News & World Report, que ha colocado al país en el cuarto lugar de su lista anual de las mejores naciones del mundo.

La clasificación considera diversos factores como estabilidad política, economía, educación, calidad de vida y propósito social. En todos estos aspectos, Canadá ha destacado con puntajes sobresalientes. No se trata únicamente de percepciones, ya que el país ha implementado políticas migratorias que facilitan el acceso a quienes buscan construir un futuro mejor.

Uno de los elementos clave que ha transformado a Canadá en un referente migratorio es su plan de niveles de inmigración 2025–2027. Este programa tiene como objetivo recibir hasta 500.000 nuevos residentes permanentes en 2025, respondiendo así a las necesidades demográficas y económicas que presenta el país, que requiere fuerza laboral en sectores cruciales como tecnología, salud, transporte y construcción.

Este enfoque estructurado no solo permite la llegada de inmigrantes, sino que facilita su integración efectiva. Desde la validación de estudios hasta el acceso a programas de idiomas y oportunidades laborales, Canadá ofrece herramientas para que los inmigrantes se adapten con éxito. Además, existen rutas migratorias específicas para estudiantes internacionales, trabajadores calificados y emprendedores.

La calidad de vida en Canadá es otro factor que atrae a muchos inmigrantes. De acuerdo con el ranking Better Life Index de la OECD, el país ocupa la décima posición global, destacándose por su acceso universal a la salud, seguridad ciudadana y equilibrio entre trabajo y vida personal.

Las principales ciudades canadienses como Vancouver, Toronto, Montreal y Calgary se encuentran entre las más habitables del mundo, ofreciendo servicios públicos de calidad, espacios verdes y una vida cultural activa. Todo esto se desarrolla en un entorno donde la diversidad es no solo bienvenida, sino protegida por ley.

Además, el sistema migratorio canadiense, caracterizado por ser estructurado y accesible, ha sido modelo a seguir a nivel internacional. Programas como Express Entry y el Programa de Nominación Provincial (PNP) han simplificado el proceso de inmigración, permitiendo que quienes buscan emigrar desde países como México, Colombia, Chile o Perú encuentren múltiples rutas legales para establecerse en el país.