El Gobierno colocó otros U$S 266 millones para reforzar reservas y renovó solo el 81% de la deuda en pesos

La Secretaría de Finanzas obtuvo este viernes U$S 266 millones mediante la colocación del bono AO28, una herramienta clave dentro de la estrategia oficial para reunir fondos destinados al vencimiento de deuda por U$S 4.300 millones previsto para el 9 de julio. Al mismo tiempo, el Gobierno decidió no refinanciar la totalidad de los compromisos en moneda local, lo que dejó más pesos en circulación en el mercado.
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Según informó el área de Finanzas, la colocación del AO28 se concretó con una tasa interna de retorno efectiva anual de 7,83% y una tasa nominal anual de 7,56%. El rendimiento resultó inferior al 8% que se había convalidado en operaciones anteriores.
La operación forma parte del plan diseñado por el equipo económico para reunir los recursos necesarios de cara a los próximos compromisos externos. En ese marco, se habilitó además un segundo tramo del mismo bono por hasta U$S 100 millones, que será licitado el lunes al mismo precio de corte definido en esta jornada. Si se completa esa instancia, el cupo total del instrumento alcanzará los U$S 2.000 millones previstos por el Gobierno.
Menor renovación de vencimientos
En el segmento de deuda en pesos, Economía adjudicó un total de $13,22 billones luego de recibir ofertas por $14,93 billones. La cifra quedó por debajo de los vencimientos que enfrentaba el Tesoro, superiores a los $16 billones.
Como resultado, el nivel de refinanciamiento alcanzó el 81,26%, lo que significa que el Estado renovó poco más de ocho de cada diez pesos que vencían durante la jornada.
Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, y director del BICE, señaló en la red social X que la operación permitió extender en 1,81 años la vida promedio de la cartera y trasladar vencimientos por $6,5 billones hasta 2028.
La decisión marcó un cambio respecto de la estrategia aplicada durante los últimos meses, cuando el Tesoro había refinanciado la totalidad de sus compromisos. En esta oportunidad, la diferencia entre los vencimientos y el monto adjudicado implicó una inyección de liquidez en pesos al mercado.