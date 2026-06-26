Scaloni palpitó el choque ante Jordania: “Messi va a ser suplente”

El entrenador del seleccionado argentino habló en la previa del choque de este sábado por la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

Hoy 20:05

Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi será suplente en el partido de la Selección Argentina ante Jordania, por el cierre del Grupo J del Mundial 2026. El equipo nacional volvió a Texas para afrontar el último compromiso de la fase inicial, con la clasificación y el primer puesto ya asegurados.

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En la previa del encuentro, el entrenador fue claro al referirse a la situación del capitán argentino. “Leo va a ir al banco”, expresó Scaloni, confirmando que Messi no estará desde el arranque.

La decisión forma parte de la rotación que prepara el cuerpo técnico para administrar cargas, darle minutos a otros jugadores y cuidar piezas importantes de cara a los dieciseisavos de final.

Scaloni también respaldó a quienes serán titulares ante Jordania y destacó el compromiso del plantel, especialmente de los futbolistas que habitualmente tienen menos minutos.

“Los chicos que mañana van a jugar merecen jugar. Gran mérito de todo lo que se ha hecho es por ellos, que cuando no juegan son los primeros en entrenar al otro día. Como entrenador, apenas tenga la oportunidad de darles minutos, lo hago”, señaló.

En esa línea, el DT remarcó que el objetivo será sostener la identidad futbolística del equipo, más allá de los nombres que salgan a la cancha.

“El anhelo es que el equipo juegue de la misma manera; sé que son diferentes nombres, pero intentamos jugar de la misma manera”, agregó.

Scaloni habló de las variantes tácticas

El entrenador también fue consultado por las diferentes formas de jugar que se vienen viendo durante el Mundial y reconoció que Argentina puede ajustar matices según el rival, aunque sin modificar de manera radical su esencia.

“Estamos viendo diferentes maneras de jugar y, al final, todas tienen resultados. El que ataca con el balón, caso España, caso nuestro; el equipo que sale de contra, el equipo que se hace fuerte defensivamente”, explicó.

Luego agregó: “Es muy difícil para un equipo como el nuestro cambiar radicalmente su manera de jugar. Puede tener ciertos matices, pero no radicalmente, porque no es nuestra esencia, pero sí cambiar de acuerdo al rival”.

Scaloni no descartó probar algún cambio de sistema frente a Jordania, que suele defender con una línea de cinco jugadores.

“Si se da, podría ser. Jordania juega con cinco defensores. Estamos abiertos a que, si estamos en dificultad, podríamos hacerlo o estar preparados. Hemos trabajado; el equipo sabe si habría que hacerlo y podría ser un buen momento también”, sostuvo.

“No estamos en condiciones de elegir”

De cara al cruce de dieciseisavos de final, Scaloni evitó hablar de preferencias sobre un posible rival y fue tajante al remarcar el respeto por todos los equipos.

“La decisión de quién juegue mañana no va relacionada con quién nos toque en el próximo partido y preferir sería una falta de respeto; en realidad, no prefiero a ninguno. Prefiero que se termine el Mundial mañana y ser campeón”, afirmó.

El entrenador también advirtió que la competencia está mostrando un nivel alto y que no hay margen para confiarse.

“Se están viendo cosas que siempre hemos dicho, pero se están cumpliendo con rivales muy difíciles y no estamos en condiciones de elegir”, agregó.

El análisis sobre Jordania

Aunque Argentina llega con la tranquilidad de tener la clasificación asegurada, Scaloni destacó las virtudes del rival y pidió no subestimarlo.

“Es una buena selección que ha perdido con Argelia en los últimos minutos. Y con Austria lo mismo, logró empatar y se definió por jugadas. No nos confiamos y tenemos nuestras armas”, expresó.

El entrenador también dejó abierta la posibilidad de realizar algunos ajustes según las características de los futbolistas que ingresen desde el arranque.

Sus cábalas y los 100 partidos con la Selección

Scaloni también habló de sus costumbres antes de los partidos y de la manera en que vive los goles desde el banco.

“Como cábala, entro con el pie derecho y me hago la señal de la cruz. En los goles los festejo a mi manera; internamente estoy contento”, contó.

Sobre el impacto que todavía le genera ver ciertas jugadas del equipo y de Messi, reconoció: “A veces ves cosas que no son normales, como los goles del equipo o los goles de Leo, y te quedás pensando: ‘Esto no puede estar pasando’. Te sentás en el banco de suplentes, tomás un poquito de agua y lo masticás mejor”.

Además, fue consultado por sus primeros 100 partidos como entrenador de la Selección Argentina y dejó una reflexión sobre el vínculo con la gente.

“No me lo puse a pensar. Me interesa que la gente se haya sentido identificada con el equipo, que fuimos una selección que representó a su gente y con eso ya está bien. Los 100 partidos jamás en mi vida los pensé, pero es un lindo momento cuando toque”, cerró.