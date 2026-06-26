En medio de la tensión con el Gobierno, Macri volvió a pedir la renuncia de Adorni: "Nadie es más importante que el cambio"

El expresidente volvió a reclamar la salida del jefe de Gabinete, cuestionó su permanencia en el cargo y aseguró que el bloque del PRO votará a favor de su interpelación en el Congreso.

Hoy 20:32

El expresidente Mauricio Macri volvió a presionar para que renuncie el jefe de Gabinete: “El PRO va a votar la interpelación de Adorni en ambas cámaras”.

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El titular del PRO encabezó un acto en Mar del Plata y pidió la salida del funcionario investigado por enriquecimiento ilícito. “Nadie es más importante que el cambio”, remarcó.

Rápidamente, Macri redobló la presión sobre el Gobierno y se refirió a la chance de interpelar al jefe de Gabinete: “Ojalá que no haga falta y no perdamos más tiempo ni energía en esto”.

“Lo que ha sucedido en los últimos meses es todo lo contrario a generar confianza”, manifestó el exmandatario. En la misma línea, aclaró: “Yo dije que no estaba de acuerdo con el nombramiento de Adorni”.

En ese sentido, volvió a cuestionar al jefe de Gabinete: “Hay que llegar a los cargos por antecedentes, no por lealtad ciega”. “El kirchnerismo no tiene autoridad moral para hablar de estas cosas”, agregó.

“El PRO cree que mantener a Adorni destruye el cambio”, señaló Macri. “Esto no permite que valoremos los avances económicos que han habido. Perdemos el rumbo, ese ruido hace mucho daño”, indicó.

Luego, el expresidente resaltó la voluntad de su partido de seguir acompañando al Gobierno: “Desde el PRO vamos a seguir haciendo algo que es inédito, apoyar para fortalecer el cambio”.

En los últimos días, el PRO volvió a levantar el perfil y a marcar diferencias con el Gobierno nacional. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni, endureció la postura del partido, que en reiteradas oportunidades le reclamó al presidente Javier Milei que apartara al funcionario de su cargo.

Al mismo tiempo, quien fuera el principal aliado del Gobierno en los primeros dos años de gestión continúa con la estrategia de reposicionarse en el tablero político nacional, con el objetivo de llegar con mayor poder de fuego a las elecciones del 2027. Al frente de ese proceso está Macri, que desde hace meses está de gira por todo el país.