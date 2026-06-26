Un nuevo sismo de magnitud 4,7 volvió a sacudir Venezuela en medio de la emergencia por los terremotos

El temblor se registró frente a la costa norte del país y se suma a la serie de réplicas posteriores a los devastadores terremotos que dejaron cientos de muertos y miles de heridos.

Hoy 20:35

Un sismo de magnitud 4,7 volvió a registrarse este viernes frente a la costa norte de Venezuela, mientras el país continúa enfrentando las consecuencias de los fuertes terremotos ocurridos en los últimos días, que dejaron al menos 920 muertos y 3.360 heridos.

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De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico ocurrió a las 22:16 UTC y tuvo su epicentro frente a la costa central venezolana, en una zona caracterizada por la intensa actividad sísmica generada por la interacción entre las placas del Caribe y Sudamérica.

El organismo precisó que el terremoto alcanzó una magnitud de 4,7 y se produjo a una profundidad de apenas 10 kilómetros, una característica que favoreció que el temblor fuera percibido por habitantes de distintas localidades cercanas al epicentro.

Hasta el momento no se reportaron nuevas víctimas ni daños materiales como consecuencia de este evento. Sin embargo, el sismo forma parte de la secuencia de réplicas y movimientos posteriores que mantienen en alerta a las autoridades y a la población afectada por la catástrofe.

Mientras tanto, los equipos de rescate continúan trabajando en las zonas más golpeadas, especialmente en el estado de La Guaira, declarado zona de desastre tras los terremotos. Allí siguen las tareas de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes, con la colaboración de brigadas internacionales.

La situación humanitaria continúa siendo delicada debido a los graves daños en la infraestructura, el elevado número de personas damnificadas y el riesgo de nuevos movimientos sísmicos. Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la actividad tectónica y advirtieron que podrían registrarse nuevas réplicas en los próximos días.