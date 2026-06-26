Identificaron al camionero que murió en el trágico choque e incendio sobre la Ruta 34

La víctima fue identificada como José Alejandro Sáez, de 37 años y oriundo de Tucumán.

Hoy 21:16

En las últimas horas, las autoridades lograron identificar al camionero que perdió la vida en el trágico accidente ocurrido el jueves sobre la Ruta Nacional 34, en cercanías de la ciudad de Mailín.

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La víctima fatal fue identificada como José Alejandro Sáez, de 37 años, domiciliado en Las Talitas, Loma Alta, provincia de Tucumán.

Según se informó, el hombre conducía un camión Mercedes-Benz Axor con dominio OAR 686, que remolcaba una batea color celeste (dominio AF812PP) y circulaba sin carga al momento del siniestro.

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Por causas que son materia de investigación, el transporte colisionó de frente con otro camión, provocando un violento impacto. Como consecuencia del choque, ambos vehículos se incendiaron, lo que dificultó inicialmente la identificación de uno de los conductores debido al estado en que quedaron las unidades.

De acuerdo con las averiguaciones realizadas por el Departamento Central de Monitoreo, los investigadores lograron establecer contacto telefónico con el propietario del camión conducido por Sáez.

El dueño del transporte manifestó que desconocía por completo el accidente y tomó conocimiento del fallecimiento del conductor al ser informado por las autoridades. Asimismo, indicó que el viaje había comenzado en la provincia de Buenos Aires y tenía como destino final Tucumán.