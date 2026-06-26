Estados Unidos bombardeó objetivos militares en Irán y volvió a escalar la tensión en Medio Oriente

La ofensiva fue lanzada en respuesta al ataque contra un buque comercial en el estrecho de Ormuz.

Hoy 21:19

La frágil tregua entre Estados Unidos e Irán volvió a quedar en duda este viernes luego de que fuerzas estadounidenses bombardearan instalaciones militares iraníes en represalia por el ataque sufrido por un buque comercial que navegaba por el estrecho de Ormuz.

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La operación fue confirmada por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que informó que los ataques estuvieron dirigidos contra depósitos de misiles y drones, además de estaciones de radar ubicadas sobre la costa del Golfo Pérsico.

Según Washington, la ofensiva fue una respuesta al ataque con drones atribuido a Irán contra un barco mercante que transitaba por el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo.

En un comunicado difundido a través de la red social X, el CENTCOM calificó la acción iraní como "una agresión injustificada contra la navegación comercial" y sostuvo que constituyó una clara violación del alto el fuego, por lo que justificó los bombardeos como una medida destinada a proteger la seguridad del tránsito marítimo internacional.

Del lado iraní, los primeros reportes indicaron que uno de los proyectiles impactó en las inmediaciones de un muelle de la ciudad de Sirik, ubicada sobre la costa del estrecho de Ormuz.

Además, la televisión estatal iraní informó que la Guardia Revolucionaria repelió un nuevo ataque estadounidense y advirtió que cualquier agresión adicional recibirá una respuesta "rápida y decidida". Horas después, la propia Guardia Revolucionaria anunció el lanzamiento de ataques contra posiciones estadounidenses en el Golfo.

En medio del recrudecimiento del conflicto, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, cuestionó la postura de Estados Unidos y de varios países del Golfo Pérsico que rechazaron la intención de Teherán de aplicar peajes a las embarcaciones que atraviesen el estrecho de Ormuz.

"El paso seguro por el estrecho de Ormuz no puede garantizarse mediante acuerdos ambiguos ni mecanismos que ignoren el papel de Irán", expresó el funcionario iraní en un mensaje publicado en X.

Por su parte, el presidente Donald Trump responsabilizó directamente a Irán por el ataque contra el buque comercial y reiteró que mantener abierta y segura la navegación en el estrecho de Ormuz constituye un interés estratégico para Estados Unidos y para la economía mundial.