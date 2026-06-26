Karina Milei se reunió con Santilli y Martín Menem en medio de los rumores de una inminente salida de Manuel Adorni

El expresidente volvió a reclamar la salida del jefe de Gabinete, cuestionó su permanencia en el cargo y aseguró que el bloque del PRO votará a favor de su interpelación en el Congreso.

Hoy 22:36

Las presiones puertas adentro del Gabinete para que Manuel Adorni deje su cargo crecieron exponencialmente este viernes. Y es que todo indica que el jefe de Gabinete le presentaría este sábado su renuncia a Javier Milei, quien vuelve de su viaje a España a las 6 de la mañana. Es por ese motivo que esta tarde hubo importantes reuniones en la Casa Rosada, todas tendientes a ordenar lo que sería un fin de semana de alto voltaje.

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, presidió este viernes una serie de reuniones en Casa Rosada con figuras clave del Gabinete, en lo que desde el entorno presidencial interpretan como los movimientos previos a un inminente cambio en la Jefatura de Gabinete. El nombre del ministro del Interior, Diego Santilli, es el que más fuerza cobra para suceder a Manuel Adorni, cuya salida del cargo se da por descontada en amplios sectores del oficialismo.

Pasadas las 16, Karina Milei recibió al ministro de Economía, Luis Caputo. Más tarde se registró el paso del canciller, Pablo Quirno, y al cierre de la jornada la secretaria general se encontraba reunida con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con Santilli. Según altísimas fuentes, el funcionario de Interior no estaba siquiera anoticiado de que se evaluaba su nombre hasta antes de entrar a Casa Rosada. Ahora, figuras de su entorno, buscan ni mirar sus teléfonos porque les encantaría anunciar su arribo a la Jefatura. Aun así, no está confirmado.

También sonaba el nombre del canciller Pablo Quirno, pero su nombre estaría siendo difundido como forma de dispersar la atención mientras el Presidente llega al país.

El anuncio oficial del reemplazo se espera para este fin de semana, con posibilidades de que se anticipe al sábado, el mismo día en que la selección argentina enfrenta a Jordania en el Mundial y en que el presidente Javier Milei regresa de su viaje a España. También analizan realizarlo el domingo.

Las versiones se aceleraron en las últimas horas a partir de que varios sectores del Gobierno pujaran de la misma manera para encontrar un reemplazo a Adorni, ya que su sostenimiento estaba produciendo un fuerte desgaste en la política de reformas del oficialismo y en la relación con los aliados legislativos y con los gobernadores. Su sostenimiento estaba produciendo un fuerte desgaste en la política de reformas del oficialismo y en la relación con los aliados. A esto se le suma la inminencia de medidas por parte del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien podría llamarlo a indagatoria en las próximas semanas.

Santilli reúne varias condiciones para el cargo: fue designado en Interior por Karina Milei, mantiene buena sintonía con el sector de Santiago Caputo y tiene llegada a los gobernadores. Podría integrar, como hizo en su momento Guillermo Francos, la cartera de Interior con la Jefatura de Gabinete. Otras opciones que circulan son el asesor Eduardo “Lule” Menem —ampliamente descartado por quienes lo conocen, dado que prefiere el perfil bajo— y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

La decisión de colocar a Santilli trae la interrogante de qué pasaría con el Ministerio del Interior. En ese caso, hay dos posibilidades: o que quede como está o que vaya a la órbita de la Jefatura de Gabinete. En el primer escenario, suena el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Para el segundo caso, no descartan que “el Colo” pida que el secretario del Interior sea Gustavo Coria, quien actualmente ocupa ese mismo cargo.

La agenda legislativa impone un límite al aplazamiento de la decisión. Esto se debe a que el martes próximo a las 15 se firman dictámenes en Diputados y el miércoles a la misma hora en el Senado, instancias en las que los aliados del oficialismo podrían pronunciarse sobre la situación del jefe de Gabinete. Desde el Ejecutivo prefieren que la resolución llegue antes de esa instancia.

El desgaste político de la semana tuvo consecuencias concretas dentro de la coalición oficialista. El bloque de diputados del PRO no dio quórum en la sesión que buscaba avanzar contra Adorni, lo que derivó en la renuncia de Esteban Bullrich al partido. “Esto generó un fuerte costo al partido político, lo que tuvo que generar la reacción del mismo Mauricio Macri, quien hoy volvió a enfatizar que Adorni debe renunciar”.

La tensión también alcanzó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuya negociación para postergar el informe de gestión del 2 de julio terminó en enojos internos. Cuando Adorni publicó en redes que estaba “a disposición” del Senado para esa fecha, en el oficialismo lo leyeron como una maniobra que exponía a los aliados. “Fue mala leche”, definieron desde el espacio. “Él siente que Patricia lo opera”, justifican desde el karinismo.

Como si fuera poco, esta mañana se conoció una nota de la periodista Paz Rodríguez Niell de La Nación profundizó el clima de malestar. Y es que el funcionario habría utilizado tarjetas de crédito de dos colaboradores para adquirir equipos de videojuegos. Se trató de Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales, y de Luis Enrique Aluju, coordinador de Información de Gobierno al momento de la compra.

El propio Milei se refirió a la situación desde Madrid con una frase que marcó los términos del debate: si la Justicia declara culpable a Adorni, “lo eyecto de una patada”. Al mismo tiempo, el mandatario sostuvo creer en la honestidad de su funcionario y calificó la explicación patrimonial de este como “absolutamente plausible”. Pero el hecho de haberse referido por primera vez a una eventual salida generó fuertes suspicacias puertas adentro.