El gobernador Elías Suárez participó del acto por los 100 años de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero

El gobernador Elías Suárez participó del acto por los 100 años de la institución, donde remarcó la importancia del equilibrio fiscal, el apoyo a la producción y la articulación entre el Estado y el sector privado para impulsar el desarrollo provincial.

Hoy 23:20

El gobernador Elías Suárez participó este viernes del acto por el centenario de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero.

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En este marco fueron descubiertas placas conmemorativas por los 100 años de trabajo conjunto entre la institución y el Estado.

También fueron parte del acto el vicegobernador Carlos Silva Neder; el subsecretario de Industria, Llamil Abdala, y el secretario de Coordinación de Gabinete de la Capital, Mario Benavente, quienes acompañaron al presidente de la Cámara de Comercio e Industria, David Guido; la vicepresidenta de la entidad, Alejandra Rafael; la secretaria general de CAME, Beatriz Tourn, y demás miembros de la comisión.

En su discurso, el presidente Guido destacó el valor histórico del centenario de la institución y rindió homenaje a los comerciantes que la fundaron y sostuvieron a lo largo de un siglo. Asimismo, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial, la Municipalidad de la Capital, CAME, las universidades, las cámaras empresariales y las empresas que respaldan la labor de la entidad, al remarcar que el desarrollo requiere de un trabajo articulado entre los sectores público y privado.

Por otra parte, secretaria general de CAME, Beatriz Tourn, valoró el compromiso con las pequeñas y medianas empresas, resaltó su rol pionero en la participación de mujeres en cargos directivos y subrayó la importancia de la capacitación y de la articulación entre los sectores público y privado para fortalecer el desarrollo del sector pyme.

Seguidamente, el gobernador Elías Suárez reconoció el complejo contexto económico que atraviesan el país y la provincia, y señaló que sectores como el comercio, el turismo y la construcción enfrentan importantes desafíos.

En ese sentido, afirmó que el Gobierno provincial trabaja para sostener la actividad económica a partir del equilibrio presupuestario, el orden administrativo y políticas destinadas a impulsar la producción y el desarrollo, con el objetivo de afrontar la coyuntura con eficiencia, trabajo conjunto y una mirada puesta en el futuro.

Asimismo, destacó las acciones orientadas a la formación de los jóvenes a través del programa Santiago Crece con Vos, al señalar que más de 4.500 participan actualmente en 57 cursos de capacitación que se dictan en Capital, La Banda y distintas localidades del interior.

Resaltó el rol del Consejo Económico y Social como un espacio de articulación entre el Estado, las universidades, las cámaras empresariales, las entidades rurales y otros sectores, desde donde se impulsan propuestas y políticas públicas para fortalecer la producción, generar empleo y promover el crecimiento de la provincia.

En la ceremonia también se hizo entrega de la declaración de interés provincial en reconocimiento al centenario de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero.

En el marco del centenario se rindió homenaje a las familias de dos expresidentes entrañables que guiaron a la institución en momentos clave, recordando con profunda gratitud al contador Juan Carlos 'Bochín' Bianchi y a María del Carmen 'Poly' Galgani.

Del mismo modo, como el presente y el futuro se consolidan sobre la base de la experiencia, se convocó al escenario para recibir la máxima distinción institucional por su dedicación y liderazgo a lo largo de los años a los ex presidentes de la cámara: Juan Carlos Cheeín, Francisco Lami Hernández, Fernando Barrionuevo, Miguel Ángel Siufi, María Alejandra Rafael y Rubén Omar Jorge.