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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUN 2026 | 13º
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Locales

El secretario Benavente y el subsecretario Zamora participaron del acto por el centenario de la Cámara de Comercio e Industria

Funcionarios municipales participaron del acto por los 100 años de la institución, entregaron una plaqueta conmemorativa y transmitieron el saludo de la intendente Norma Fuentes a las autoridades de la entidad.

Hoy 23:23

El secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Ing. Mario Benavente, y el subsecretario de Economía, Francisco Zamora, participaron del acto institucional por el 100° aniversario de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero que tuvo como principal invitado al gobernador Elías Suárez Benavente y Zamora hicieron entrega de una plaqueta recordatoria a la entidad destacando su aporte al desarrollo comercial y productivo de la provincia, la que fue recibida por su presidente David Guido y la representante de la Came Beatriz Tourn.

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Durante la ceremonia, los funcionarios también le hicieron llegar los saludos y agradecimiento de la Intendente Ing. Norma Fuentes a la comisión directiva, por el trabajo en favor del sector productivo de la ciudad.

De la misma manera, presenciaron el descubrimiento de placas alusivas a la fecha y de la entrega de reconocimientos por parte de diversas organizaciones civiles del medio.

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