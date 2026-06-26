Un colectivo de la línea eléctrica municipal sufrió un acto de vandalismo durante su recorrido

Una piedra destruyó la ventanilla del lado de la conductora mientras la unidad circulaba por avenida Núñez del Prado. La chofer resultó ilesa y el municipio realizó la denuncia para identificar a los responsables.

Hoy 23:25

Un colectivo de la línea de transporte de pasajeros eléctricas de la Municipalidad de la Capital sufrió un acto de vandalismo durante su recorrido del turno noche, al circular por la avenida Núñez del Prado, a la altura del barrio Huaico Hondo en el sector de Tarapaya.

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El ataque ocurrió cuando una piedra impactó en la ventanilla y destruyó el vidrio del lado de la conductora, quien resultó ilesa.

Ante esta situación autoridades de la Municipalidad realizaron la denuncia correspondiente en sede policial, quien busca dar con el autor o autores del ataque al patrimonio de la ciudad.

Cabe mencionar, que este hecho forma parte de los sucesivos ataques similares ocurridos en el trayecto tanto de costanera Norte como Sur, pero este último resultó de mayor gravedad.