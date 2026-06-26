Las duras declaraciones de Bielsa tras la eliminación del Mundial: “No le dejo nada al fútbol uruguayo”

El entrenador argentino no ocultó su decepción luego de la derrota ante España que dejó a la Celeste sin Copa del Mundo.

Hoy 23:53

Marcelo Bielsa se despidió del Mundial 2026 en la fase de grupos, luego de que Uruguay perdiera 1 a 0 ante España en Guadalajara y quedara eliminado de la competencia.

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Tras el partido, el entrenador rosarino asumió toda la responsabilidad por el fracaso deportivo de la Celeste y dejó frases cargadas de bronca, autocrítica e incomodidad por el desenlace del equipo en la Copa del Mundo.

El primer momento de tensión se dio en una entrevista en el campo de juego, cuando un cronista de televisión demoró en formular una pregunta. Visiblemente molesto, Bielsa lo interrumpió con un grito: “¡Dale, de una vez!”.

Luego, en conferencia de prensa, el DT analizó la eliminación y sostuvo que el rendimiento de Uruguay no se vio reflejado en los resultados obtenidos durante la fase de grupos.

“De siete puntos que merecimos ganar, obtuvimos dos”, resumió Bielsa, al explicar que su equipo generó más de lo que terminó consiguiendo.

En esa línea, agregó: “No logramos una relación aceptable entre los goles que recibimos y las situaciones que generamos. Eran goles evitables y así se dieron las cosas. Aun así, creo que merecimos siete puntos y obtuvimos dos”.

El entrenador también se mostró incómodo ante las consultas sobre el fracaso deportivo y apuntó contra la carga emocional de las preguntas.

“Las preguntas no buscan respuestas, sino volcar sobre mí, que soy el responsable, toda la decepción que esto genera”, afirmó.

Y completó: “Esa decepción que ustedes, periodistas pero también hinchas del fútbol, quieren volcar sobre el responsable, que soy yo”.

“Lo que deja mi paso es nada”

El momento más fuerte llegó cuando Bielsa fue consultado por el legado que deja tras tres años al frente de la selección uruguaya. Su respuesta fue contundente.

“Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada, porque cualquier tipo de aporte que le puede hacer un entrenador a un lugar donde trabajó tres años nunca existe si no tiene resultados”, expresó.

El técnico profundizó su análisis y remarcó que los buenos antecedentes no alcanzan para sostener una valoración positiva después de una eliminación mundialista.

“El cuarto puesto en la Eliminatoria no sirvió de nada, igual que la posición en la Copa América. Después de lo de hoy, lo que deja mi paso es nada”, sentenció.

Los cambios ante España

Bielsa también explicó algunas de las variantes que realizó durante el partido ante España, entre ellas la salida de Fernando Muslera en el entretiempo.

Según detalló, el propio arquero pidió ser reemplazado. “Me pidió que lo sustituyera al medio tiempo”, contó el entrenador.

Además, justificó la salida de Federico Valverde, capitán del equipo, por una decisión táctica vinculada a la necesidad de sumar peso ofensivo.

“Consideré que Federico Viñas le iba a dar una potencia ofensiva y prioricé lo que me daba el jugador que entraba por el que salía”, explicó.

Bielsa defendió la entrega del equipo

Más allá de la eliminación, el entrenador defendió la actitud de sus jugadores y remarcó que Uruguay compitió ante un rival de jerarquía.

“La actitud no merece ser reprobada. El aspecto físico, menos aún. El desarrollo táctico del partido no fue decisivo”, sostuvo.

Por último, destacó el esfuerzo que debió realizar la Celeste para sostener el partido ante España.

“Para mantener parejo el partido teníamos que hacer esfuerzos muy grandes y, para atacar, necesitábamos recuperar la pelota en campo rival. Lograr eso ante una selección como España es valioso”, concluyó.

La eliminación deja a Uruguay fuera del Mundial en una fase temprana y abre un escenario de fuerte incertidumbre alrededor del futuro de Bielsa al frente del seleccionado.