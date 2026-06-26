Las duras declaraciones de Bielsa tras la eliminación del Mundial: “No le dejo nada al fútbol uruguayo”

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUN 2026 | 13º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo H
Uruguay 0
España 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde 0
Arabia Saudita 0
FINALIZADO
00:00 Grupo G
Egipto -
Irán -
27 / 06 / 2026
00:00 Grupo G
Nueva Zelanda -
Bélgica -
27 / 06 / 2026
18:00 Grupo L
Croacia -
Ghana -
27 / 06 / 2026
18:00 Grupo L
Panamá -
Inglaterra -
27 / 06 / 2026
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Nueva Zelanda
vs
Bélgica
27 / 06 / 2026 00:00 Grupo G
Egipto
vs
Irán
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Panamá
vs
Inglaterra
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Croacia
vs
Ghana
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
RD Congo
vs
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
Colombia
vs
Portugal
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Jordania
vs
Argentina
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Argelia
vs
Austria
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Las duras declaraciones de Bielsa tras la eliminación del Mundial: “No le dejo nada al fútbol uruguayo”

El entrenador argentino no ocultó su decepción luego de la derrota ante España que dejó a la Celeste sin Copa del Mundo.

Hoy 23:53
Bielsa derrota Uruguay

Marcelo Bielsa se despidió del Mundial 2026 en la fase de grupos, luego de que Uruguay perdiera 1 a 0 ante España en Guadalajara y quedara eliminado de la competencia.

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Tras el partido, el entrenador rosarino asumió toda la responsabilidad por el fracaso deportivo de la Celeste y dejó frases cargadas de bronca, autocrítica e incomodidad por el desenlace del equipo en la Copa del Mundo.

El primer momento de tensión se dio en una entrevista en el campo de juego, cuando un cronista de televisión demoró en formular una pregunta. Visiblemente molesto, Bielsa lo interrumpió con un grito: “¡Dale, de una vez!”.

Luego, en conferencia de prensa, el DT analizó la eliminación y sostuvo que el rendimiento de Uruguay no se vio reflejado en los resultados obtenidos durante la fase de grupos.

“De siete puntos que merecimos ganar, obtuvimos dos”, resumió Bielsa, al explicar que su equipo generó más de lo que terminó consiguiendo.

En esa línea, agregó: “No logramos una relación aceptable entre los goles que recibimos y las situaciones que generamos. Eran goles evitables y así se dieron las cosas. Aun así, creo que merecimos siete puntos y obtuvimos dos”.

El entrenador también se mostró incómodo ante las consultas sobre el fracaso deportivo y apuntó contra la carga emocional de las preguntas.

“Las preguntas no buscan respuestas, sino volcar sobre mí, que soy el responsable, toda la decepción que esto genera”, afirmó.

Y completó: “Esa decepción que ustedes, periodistas pero también hinchas del fútbol, quieren volcar sobre el responsable, que soy yo”.

“Lo que deja mi paso es nada”

El momento más fuerte llegó cuando Bielsa fue consultado por el legado que deja tras tres años al frente de la selección uruguaya. Su respuesta fue contundente.

“Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada, porque cualquier tipo de aporte que le puede hacer un entrenador a un lugar donde trabajó tres años nunca existe si no tiene resultados”, expresó.

El técnico profundizó su análisis y remarcó que los buenos antecedentes no alcanzan para sostener una valoración positiva después de una eliminación mundialista.

“El cuarto puesto en la Eliminatoria no sirvió de nada, igual que la posición en la Copa América. Después de lo de hoy, lo que deja mi paso es nada”, sentenció.

Los cambios ante España

Bielsa también explicó algunas de las variantes que realizó durante el partido ante España, entre ellas la salida de Fernando Muslera en el entretiempo.

Según detalló, el propio arquero pidió ser reemplazado. “Me pidió que lo sustituyera al medio tiempo”, contó el entrenador.

Además, justificó la salida de Federico Valverde, capitán del equipo, por una decisión táctica vinculada a la necesidad de sumar peso ofensivo.

“Consideré que Federico Viñas le iba a dar una potencia ofensiva y prioricé lo que me daba el jugador que entraba por el que salía”, explicó.

Bielsa defendió la entrega del equipo

Más allá de la eliminación, el entrenador defendió la actitud de sus jugadores y remarcó que Uruguay compitió ante un rival de jerarquía.

“La actitud no merece ser reprobada. El aspecto físico, menos aún. El desarrollo táctico del partido no fue decisivo”, sostuvo.

Por último, destacó el esfuerzo que debió realizar la Celeste para sostener el partido ante España.

“Para mantener parejo el partido teníamos que hacer esfuerzos muy grandes y, para atacar, necesitábamos recuperar la pelota en campo rival. Lograr eso ante una selección como España es valioso”, concluyó.

La eliminación deja a Uruguay fuera del Mundial en una fase temprana y abre un escenario de fuerte incertidumbre alrededor del futuro de Bielsa al frente del seleccionado.

TEMAS Uruguay Marcelo Bielsa Mundial 2026
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