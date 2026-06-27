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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 7º
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Locales

Creatividad y producción propia: el CCB propone “Haikus” para los más pequeños

Se trata de un taller que utiliza la forma poética japonesa del haiku para evocar la esencia de pequeñas aves. Una propuesta imperdible.

Hoy 06:53
Taller en el CCB.

El Centro Cultural del Bicentenario dictará este martes 30 de junio y el jueves 2 de julio, el Taller de “Haikus”, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19 a 20.30, en forma gratuita.

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Se trata de un título que utiliza la forma poética japonesa del haiku para evocar la esencia de pequeñas aves.

Durante la actividad se incentivará a los niños a desarrollar su capacidad creativa y, de esta manera, expresarse espontáneamente en la producción de su propia obra, valiéndose del uso de una amplia variedad de materiales y técnicas.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 horas, telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.

TEMAS Centro Cultural del Bicentenario CCB
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