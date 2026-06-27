Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 7º
X
Mundo

Ya son más de 1000 los muertos por el terremoto en Venezuela, entre ellos cerca de 50 extranjeros

Los dos terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles dejaron hasta el momento cerca de 1000 muertos y más de 50.000 desaparecidos, según informó el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher.

Hoy 07:20
Terremotos en Venezuela.

Entre las víctimas fatales hay al menos 44 ciudadanos extranjeros, mientras que varios países continúan buscando a decenas de personas que permanecen sin localizar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Portugal es el país con más víctimas extranjeras, con 28 fallecidos y 85 desaparecidos. También se confirmaron siete muertos chinos, cinco españoles —además de 119 desaparecidos—, dos brasileños, un chileno y un ciudadano italo-venezolano que murió tras el derrumbe de un edificio en el estado de La Guaira. Los gobiernos afectados mantienen tareas de asistencia consular y seguimiento de sus ciudadanos en medio de la emergencia.

Brasil enviará más de una tonelada de insumos médicos para víctimas de terremotos en Venezuela
El Gobierno de Brasil enviará este sábado más de una tonelada de medicamentos e insumos médicos de emergencia para atender a las víctimas de los terremotos que afectaron a Venezuela, informó el viernes el Ministerio de Salud brasileño.

La ayuda humanitaria consiste en cinco kits de emergencia con un total de 111.800 medicamentos e insumos, suficientes para atender a unas 7.500 personas, según la cartera. Los insumos incluyen medicamentos y materiales destinados a la atención de urgencias y serán transportados junto con la misión humanitaria brasileña que ya fue movilizada para apoyar las labores de rescate y asistencia.

El Ministerio de Salud señaló además que permanece en contacto con las autoridades venezolanas y con organismos internacionales para ampliar el apoyo, en función de las necesidades que sean identificadas sobre el terreno.

TEMAS Venezuela Terremoto
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Identificaron al camionero que murió en el trágico choque e incendio sobre la Ruta 34
  2. 2. Quién era Ernestina Pais: de compartir pantalla con Jorge Guinzburg a convertirse en una figura de la televisión argentina
  3. 3. Un colectivo de la línea eléctrica municipal sufrió un acto de vandalismo durante su recorrido
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 27 de junio: anuncian una jornada con cielo parcialmente nublado y una máxima de 20°C
  5. 5. Karina Milei se reunió con Santilli y Martín Menem en medio de los rumores de una inminente salida de Manuel Adorni
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT