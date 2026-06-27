Ya son más de 1000 los muertos por el terremoto en Venezuela, entre ellos cerca de 50 extranjeros

Los dos terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles dejaron hasta el momento cerca de 1000 muertos y más de 50.000 desaparecidos, según informó el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher.

Hoy 07:20

Entre las víctimas fatales hay al menos 44 ciudadanos extranjeros, mientras que varios países continúan buscando a decenas de personas que permanecen sin localizar.

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Portugal es el país con más víctimas extranjeras, con 28 fallecidos y 85 desaparecidos. También se confirmaron siete muertos chinos, cinco españoles —además de 119 desaparecidos—, dos brasileños, un chileno y un ciudadano italo-venezolano que murió tras el derrumbe de un edificio en el estado de La Guaira. Los gobiernos afectados mantienen tareas de asistencia consular y seguimiento de sus ciudadanos en medio de la emergencia.

Brasil enviará más de una tonelada de insumos médicos para víctimas de terremotos en Venezuela

El Gobierno de Brasil enviará este sábado más de una tonelada de medicamentos e insumos médicos de emergencia para atender a las víctimas de los terremotos que afectaron a Venezuela, informó el viernes el Ministerio de Salud brasileño.

La ayuda humanitaria consiste en cinco kits de emergencia con un total de 111.800 medicamentos e insumos, suficientes para atender a unas 7.500 personas, según la cartera. Los insumos incluyen medicamentos y materiales destinados a la atención de urgencias y serán transportados junto con la misión humanitaria brasileña que ya fue movilizada para apoyar las labores de rescate y asistencia.

El Ministerio de Salud señaló además que permanece en contacto con las autoridades venezolanas y con organismos internacionales para ampliar el apoyo, en función de las necesidades que sean identificadas sobre el terreno.