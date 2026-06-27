Mundial 2026: los cruces confirmados hasta el momento en los 16avos de final

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 12º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo G
Egipto 1
Irán 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda 1
Bélgica 5
FINALIZADO
18:00 Grupo L
Croacia -
Ghana -
27 / 06 / 2026
18:00 Grupo L
Panamá -
Inglaterra -
27 / 06 / 2026
20:30 Grupo K
Colombia -
Portugal -
27 / 06 / 2026
20:30 Grupo K
RD Congo -
Uzbekistán -
27 / 06 / 2026
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Panamá
vs
Inglaterra
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Croacia
vs
Ghana
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
RD Congo
vs
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
Colombia
vs
Portugal
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Jordania
vs
Argentina
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Argelia
vs
Austria
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Mundial 2026: los cruces confirmados hasta el momento en los 16avos de final

La Copa del Mundo estrena una instancia inédita por la ampliación a 48 selecciones. Argentina ya está clasificada y enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio en Miami.

Hoy 10:34

El Mundial 2026 empieza a definir su cuadro de eliminación directa y ya tiene varios cruces confirmados para los 16avos de final, una instancia inédita en la historia de la Copa del Mundo.

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La novedad llega a partir del nuevo formato implementado por la FIFA, que amplió la competencia de 32 a 48 selecciones. Por primera vez, el torneo contará con una ronda previa a los octavos de final, donde 32 equipos comenzarán los mano a mano rumbo al título.

La Selección Argentina, que ya aseguró su clasificación, tendrá como primer rival a Cabo Verde, una de las grandes sorpresas del certamen. El partido se jugará el viernes 3 de julio, desde las 19.00, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Cómo se juega la nueva ronda de 16avos

El nuevo sistema establece que avanzan a los 16avos de final los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, junto con los ocho mejores terceros.

Desde esa instancia, todos los encuentros serán a eliminación directa. En caso de empate al término de los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno.

Si la igualdad continúa después del alargue, el clasificado se definirá mediante una serie de penales.

Los equipos clasificados a los 16avos del Mundial 2026

Hasta el momento, ya tienen su lugar asegurado en la próxima ronda selecciones como Argentina, Brasil, España, Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica, México, Estados Unidos, Suiza, Canadá, Colombia, Marruecos, Noruega, Australia, Japón, Suecia, Paraguay, Egipto, Ghana, Ecuador, Sudáfrica, Costa de Marfil, Bosnia y Herzegovina y Cabo Verde, entre otras.

Todavía quedan lugares por definirse, que dependerán del cierre de la fase de grupos y de la tabla de los mejores terceros.

Los cruces confirmados hasta el momento

Estos son los partidos ya definidos para los 16avos de final del Mundial 2026:

Sudáfrica vs. Canadá
Domingo 28 de junio, a las 16.00, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Brasil vs. Japón
Lunes 29 de junio, a las 14.00, en el NRG Stadium de Houston.

Alemania vs. Paraguay
Lunes 29 de junio, a las 17.30, en el Gillette Stadium de Foxborough.

Países Bajos vs. Marruecos
Lunes 29 de junio, a las 22.00, en el Estadio BBVA de Monterrey.

Costa de Marfil vs. Noruega
Martes 30 de junio, a las 14.00, en el AT&T Stadium de Arlington.

Francia vs. Suecia
Martes 30 de junio, a las 18.00, en el MetLife Stadium de East Rutherford.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
Miércoles 1 de julio, a las 21.00, en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Bélgica vs. rival a definir
Miércoles 1 de julio, a las 17.00, en el Lumen Field de Seattle.

Australia vs. Egipto
Viernes 3 de julio, a las 15.00, en el AT&T Stadium de Arlington.

Argentina vs. Cabo Verde
Viernes 3 de julio, a las 19.00, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Todos los horarios corresponden al huso horario de Argentina.

Los cruces que todavía esperan definición

Además de los partidos ya confirmados, la programación de los 16avos continuará con cruces que todavía tienen equipos por definirse.

México, ganador del Grupo A, jugará el martes 30 de junio, a las 22.00, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, ante un tercero que todavía debe confirmarse.

También resta definir el rival del 1° del Grupo L, que jugará el miércoles 1 de julio, a las 13.00, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El jueves 2 de julio, a las 20.00, en el BMO Field de Toronto, se enfrentarán el 2° del Grupo K y el 2° del Grupo L, mientras que España, líder del Grupo H, jugará ese mismo día a las 16.00 en el SoFi Stadium de Los Ángeles ante el 2° del Grupo J.

Por su parte, Suiza, ganadora del Grupo B, jugará el viernes 3 de julio, a las 00.00, en el BC Place de Vancouver, frente a un tercero que aún debe definirse.

También resta conocer el cruce del 1° del Grupo K, programado para el viernes 3 de julio, a las 22.30, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Argentina ya tiene fecha, sede y rival

La Albiceleste comenzará su camino en la fase de eliminación directa ante Cabo Verde, seleccionado que hizo historia en su primera participación mundialista y logró meterse entre los mejores 32 equipos del torneo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará el cruce con la obligación de ganar para seguir en carrera. A partir de esta instancia ya no habrá margen de error: cada partido puede significar la continuidad o la despedida del sueño mundialista.

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