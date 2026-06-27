Mundial 2026: los cruces confirmados hasta el momento en los 16avos de final

La Copa del Mundo estrena una instancia inédita por la ampliación a 48 selecciones. Argentina ya está clasificada y enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio en Miami.

Hoy 10:34

El Mundial 2026 empieza a definir su cuadro de eliminación directa y ya tiene varios cruces confirmados para los 16avos de final, una instancia inédita en la historia de la Copa del Mundo.

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La novedad llega a partir del nuevo formato implementado por la FIFA, que amplió la competencia de 32 a 48 selecciones. Por primera vez, el torneo contará con una ronda previa a los octavos de final, donde 32 equipos comenzarán los mano a mano rumbo al título.

La Selección Argentina, que ya aseguró su clasificación, tendrá como primer rival a Cabo Verde, una de las grandes sorpresas del certamen. El partido se jugará el viernes 3 de julio, desde las 19.00, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Cómo se juega la nueva ronda de 16avos

El nuevo sistema establece que avanzan a los 16avos de final los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, junto con los ocho mejores terceros.

Desde esa instancia, todos los encuentros serán a eliminación directa. En caso de empate al término de los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno.

Si la igualdad continúa después del alargue, el clasificado se definirá mediante una serie de penales.

Los equipos clasificados a los 16avos del Mundial 2026

Hasta el momento, ya tienen su lugar asegurado en la próxima ronda selecciones como Argentina, Brasil, España, Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica, México, Estados Unidos, Suiza, Canadá, Colombia, Marruecos, Noruega, Australia, Japón, Suecia, Paraguay, Egipto, Ghana, Ecuador, Sudáfrica, Costa de Marfil, Bosnia y Herzegovina y Cabo Verde, entre otras.

Todavía quedan lugares por definirse, que dependerán del cierre de la fase de grupos y de la tabla de los mejores terceros.

Los cruces confirmados hasta el momento

Estos son los partidos ya definidos para los 16avos de final del Mundial 2026:

Sudáfrica vs. Canadá

Domingo 28 de junio, a las 16.00, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Brasil vs. Japón

Lunes 29 de junio, a las 14.00, en el NRG Stadium de Houston.

Alemania vs. Paraguay

Lunes 29 de junio, a las 17.30, en el Gillette Stadium de Foxborough.

Países Bajos vs. Marruecos

Lunes 29 de junio, a las 22.00, en el Estadio BBVA de Monterrey.

Costa de Marfil vs. Noruega

Martes 30 de junio, a las 14.00, en el AT&T Stadium de Arlington.

Francia vs. Suecia

Martes 30 de junio, a las 18.00, en el MetLife Stadium de East Rutherford.

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Miércoles 1 de julio, a las 21.00, en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Bélgica vs. rival a definir

Miércoles 1 de julio, a las 17.00, en el Lumen Field de Seattle.

Australia vs. Egipto

Viernes 3 de julio, a las 15.00, en el AT&T Stadium de Arlington.

Argentina vs. Cabo Verde

Viernes 3 de julio, a las 19.00, en el Hard Rock Stadium de Miami.

Todos los horarios corresponden al huso horario de Argentina.

Los cruces que todavía esperan definición

Además de los partidos ya confirmados, la programación de los 16avos continuará con cruces que todavía tienen equipos por definirse.

México, ganador del Grupo A, jugará el martes 30 de junio, a las 22.00, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, ante un tercero que todavía debe confirmarse.

También resta definir el rival del 1° del Grupo L, que jugará el miércoles 1 de julio, a las 13.00, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El jueves 2 de julio, a las 20.00, en el BMO Field de Toronto, se enfrentarán el 2° del Grupo K y el 2° del Grupo L, mientras que España, líder del Grupo H, jugará ese mismo día a las 16.00 en el SoFi Stadium de Los Ángeles ante el 2° del Grupo J.

Por su parte, Suiza, ganadora del Grupo B, jugará el viernes 3 de julio, a las 00.00, en el BC Place de Vancouver, frente a un tercero que aún debe definirse.

También resta conocer el cruce del 1° del Grupo K, programado para el viernes 3 de julio, a las 22.30, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Argentina ya tiene fecha, sede y rival

La Albiceleste comenzará su camino en la fase de eliminación directa ante Cabo Verde, seleccionado que hizo historia en su primera participación mundialista y logró meterse entre los mejores 32 equipos del torneo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará el cruce con la obligación de ganar para seguir en carrera. A partir de esta instancia ya no habrá margen de error: cada partido puede significar la continuidad o la despedida del sueño mundialista.