El dolor de Muslera tras su error y la eliminación de Uruguay: “Nunca imaginé estar sufriendo tanto”

El arquero asumió su responsabilidad después de la derrota ante España, reconoció que no tuvo un buen Mundial y les pidió disculpas al plantel y a todo el pueblo uruguayo.

Hoy 10:17

Fernando Muslera habló después de la derrota de Uruguay ante España, resultado que dejó a la Celeste eliminada del Mundial 2026 en la fase de grupos. El arquero, señalado por su responsabilidad en el gol que definió el partido, dio la cara ante los micrófonos y dejó una fuerte autocrítica.

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El futbolista de Estudiantes no salió a jugar el segundo tiempo frente al seleccionado español y luego reconoció el profundo dolor que atraviesa tras el fracaso del equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

“Nunca fui de esconderme, siempre fui de dar la cara, esta también es la manera más cercana que tengo para hablarles a todos los uruguayos”, expresó Muslera.

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Conmovido por el momento, el arquero admitió que la eliminación lo golpeó de una manera inesperada.

“Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice, por cómo me preparé”, sostuvo.

Muslera también reconoció que no logró estar a la altura durante la competencia y asumió su responsabilidad por lo ocurrido.

“Hoy me toca, con la preparación que tuve, no haber tenido un buen Mundial”, afirmó el arquero, quien le había pedido a Marcelo Bielsa no salir a disputar el segundo tiempo.

Tras el partido, contó que habló con sus compañeros en el vestuario y les pidió perdón por lo sucedido.

“Les pedí disculpas a ellos y le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso”, manifestó.

La frase reflejó el peso emocional de una eliminación inesperada para Uruguay, que llegó al Mundial con expectativas, pero no pudo superar la fase de grupos.

Un mensaje para seguir adelante

Pese al golpe deportivo y personal, Muslera intentó cerrar su testimonio con un mensaje de fortaleza de cara al futuro.

“Toca ahora estar con los más cercanos, juntar energías y seguir adelante porque este deporte y este puesto tienen eso, a veces te dan mucho y a veces te quitan”, señaló.

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Y completó: “Asumir lo que me toca y afrontar todo lo que venga por delante”.

La eliminación de Uruguay abre un escenario de fuertes cuestionamientos para la Celeste, mientras Muslera quedó en el centro de la escena por su error y por una autocrítica tan dura como sincera.