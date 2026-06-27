El dolor de Muslera tras su error y la eliminación de Uruguay: “Nunca imaginé estar sufriendo tanto”

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 12º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo G
Egipto 1
Irán 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda 1
Bélgica 5
FINALIZADO
18:00 Grupo L
Croacia -
Ghana -
27 / 06 / 2026
18:00 Grupo L
Panamá -
Inglaterra -
27 / 06 / 2026
20:30 Grupo K
Colombia -
Portugal -
27 / 06 / 2026
20:30 Grupo K
RD Congo -
Uzbekistán -
27 / 06 / 2026
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Panamá
vs
Inglaterra
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Croacia
vs
Ghana
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
RD Congo
vs
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
Colombia
vs
Portugal
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Jordania
vs
Argentina
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Argelia
vs
Austria
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

El dolor de Muslera tras su error y la eliminación de Uruguay: “Nunca imaginé estar sufriendo tanto”

El arquero asumió su responsabilidad después de la derrota ante España, reconoció que no tuvo un buen Mundial y les pidió disculpas al plantel y a todo el pueblo uruguayo.

Hoy 10:17
Muslera Uruguay

Fernando Muslera habló después de la derrota de Uruguay ante España, resultado que dejó a la Celeste eliminada del Mundial 2026 en la fase de grupos. El arquero, señalado por su responsabilidad en el gol que definió el partido, dio la cara ante los micrófonos y dejó una fuerte autocrítica.

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El futbolista de Estudiantes no salió a jugar el segundo tiempo frente al seleccionado español y luego reconoció el profundo dolor que atraviesa tras el fracaso del equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

“Nunca fui de esconderme, siempre fui de dar la cara, esta también es la manera más cercana que tengo para hablarles a todos los uruguayos”, expresó Muslera.

Te recomendamos: Las duras declaraciones de Bielsa tras la eliminación del Mundial: “No le dejo nada al fútbol uruguayo”

Conmovido por el momento, el arquero admitió que la eliminación lo golpeó de una manera inesperada.

“Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice, por cómo me preparé”, sostuvo.

Muslera también reconoció que no logró estar a la altura durante la competencia y asumió su responsabilidad por lo ocurrido.

“Hoy me toca, con la preparación que tuve, no haber tenido un buen Mundial”, afirmó el arquero, quien le había pedido a Marcelo Bielsa no salir a disputar el segundo tiempo.

Tras el partido, contó que habló con sus compañeros en el vestuario y les pidió perdón por lo sucedido.

“Les pedí disculpas a ellos y le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso”, manifestó.

La frase reflejó el peso emocional de una eliminación inesperada para Uruguay, que llegó al Mundial con expectativas, pero no pudo superar la fase de grupos.

Un mensaje para seguir adelante

Pese al golpe deportivo y personal, Muslera intentó cerrar su testimonio con un mensaje de fortaleza de cara al futuro.

“Toca ahora estar con los más cercanos, juntar energías y seguir adelante porque este deporte y este puesto tienen eso, a veces te dan mucho y a veces te quitan”, señaló.

Te recomendamos: Decepción Celeste: España aprovechó un error de Muslera y eliminó a Uruguay del Mundial

Y completó: “Asumir lo que me toca y afrontar todo lo que venga por delante”.

La eliminación de Uruguay abre un escenario de fuertes cuestionamientos para la Celeste, mientras Muslera quedó en el centro de la escena por su error y por una autocrítica tan dura como sincera.

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