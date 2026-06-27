Mundial 2026: las 11 selecciones que ya quedaron eliminadas

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 12º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo G
Egipto 1
Irán 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda 1
Bélgica 5
FINALIZADO
18:00 Grupo L
Croacia -
Ghana -
27 / 06 / 2026
18:00 Grupo L
Panamá -
Inglaterra -
27 / 06 / 2026
20:30 Grupo K
Colombia -
Portugal -
27 / 06 / 2026
20:30 Grupo K
RD Congo -
Uzbekistán -
27 / 06 / 2026
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Panamá
vs
Inglaterra
27 / 06 / 2026 18:00 Grupo L
Croacia
vs
Ghana
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
RD Congo
vs
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 20:30 Grupo K
Colombia
vs
Portugal
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Jordania
vs
Argentina
27 / 06 / 2026 23:00 Grupo J
Argelia
vs
Austria
28 / 06 / 2026 16:00
Sudáfrica
vs
Canadá
29 / 06 / 2026 14:00
Brasil
vs
Japón
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Sudáfrica 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Corea del Sur 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Republica Checa 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Suiza 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Canadá 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Qatar 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Marruecos 1 1 0 0 4 2 2 3
3 Haití 1 0 0 1 2 4 -2 0
4 Escocia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Turquía 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Australia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Estados Unidos 1 0 0 1 2 3 -1 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Costa de Marfil 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Ecuador 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Alemania 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Curazao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Japón 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Suecia 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Túnez 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Mundial 2026: las 11 selecciones que ya quedaron eliminadas

El torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá ya tiene varios seleccionados sin posibilidades de avanzar a la fase eliminatoria, incluso entre los mejores terceros.

Hoy 10:31
Uruguay eliminado Mundial

El Mundial 2026, organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, ya registra sus primeros equipos eliminados de la competencia. A pesar de la ampliación del formato a 48 selecciones, que permite clasificar también a los mejores terceros, varias selecciones ya quedaron sin chances de acceder a los 16avos de final.

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Entre los eliminados aparecen Uruguay, Qatar, Panamá, Jordania, Haití, Turquía, Túnez, República Checa, Curazao, Arabia Saudita y Nueva Zelanda, que no lograron sumar los puntos necesarios en la fase de grupos para seguir en carrera.

Eliminaciones tempranas en la fase de grupos

Un primer grupo de selecciones quedó fuera tras disputar apenas dos partidos. Entre ellas se encuentran Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá, que no lograron revertir su situación en la tercera fecha.

La eliminación temprana está vinculada también al nuevo sistema de desempate implementado por la FIFA, que prioriza el resultado entre los equipos igualados en puntos, lo que redujo las posibilidades de algunos combinados de escalar posiciones en sus grupos.

En estos casos, aunque existía la chance matemática de alcanzar a otros equipos en la última fecha, los resultados directos terminaron sellando su eliminación anticipada.

Más eliminados tras la definición de los grupos

Con el avance de la fase de grupos, otros seleccionados también quedaron sin posibilidades. Qatar y República Checa fueron de los primeros en despedirse en la última jornada.

Posteriormente, tras la definición de distintos grupos, se sumaron a la lista Uruguay, Arabia Saudita y Nueva Zelanda, que cerraron su participación sin opciones de avanzar.

El caso de Uruguay fue uno de los más resonantes, ya que dependía de un resultado positivo en la última fecha, pero la derrota ante España lo dejó fuera de competencia.

Lista de selecciones eliminadas del Mundial 2026

  • República Checa (Grupo A)
  • Qatar (Grupo B)
  • Haití (Grupo C)
  • Turquía (Grupo D)
  • Curazao (Grupo E)
  • Túnez (Grupo F)
  • Nueva Zelanda (Grupo G)
  • Uruguay (Grupo H)
  • Arabia Saudita (Grupo H)
  • Jordania (Grupo J)
  • Panamá (Grupo L)

Cómo funciona el desempate en el Mundial 2026

El sistema de definición de posiciones en la fase de grupos establece los siguientes criterios:

  • Enfrentamientos directos (puntos entre equipos empatados)
  • Diferencia de goles en duelos directos
  • Goles a favor en enfrentamientos directos
  • Diferencia de goles general
  • Goles a favor en todo el grupo
  • Menor cantidad de tarjetas rojas
  • Menor cantidad de tarjetas amarillas
  • Sorteo

El nuevo reglamento, conocido como “desempate olímpico”, se aplica por primera vez en esta edición del Mundial y tiene un impacto directo en la definición de las posiciones finales.

Con este panorama, el torneo sigue avanzando hacia su fase eliminatoria, donde comenzarán los cruces mano a mano rumbo al título.

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