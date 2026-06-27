Mundial 2026: las 11 selecciones que ya quedaron eliminadas

El torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá ya tiene varios seleccionados sin posibilidades de avanzar a la fase eliminatoria, incluso entre los mejores terceros.

Hoy 10:31

El Mundial 2026, organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, ya registra sus primeros equipos eliminados de la competencia. A pesar de la ampliación del formato a 48 selecciones, que permite clasificar también a los mejores terceros, varias selecciones ya quedaron sin chances de acceder a los 16avos de final.

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Entre los eliminados aparecen Uruguay, Qatar, Panamá, Jordania, Haití, Turquía, Túnez, República Checa, Curazao, Arabia Saudita y Nueva Zelanda, que no lograron sumar los puntos necesarios en la fase de grupos para seguir en carrera.

Eliminaciones tempranas en la fase de grupos

Un primer grupo de selecciones quedó fuera tras disputar apenas dos partidos. Entre ellas se encuentran Haití, Turquía, Túnez, Jordania y Panamá, que no lograron revertir su situación en la tercera fecha.

La eliminación temprana está vinculada también al nuevo sistema de desempate implementado por la FIFA, que prioriza el resultado entre los equipos igualados en puntos, lo que redujo las posibilidades de algunos combinados de escalar posiciones en sus grupos.

En estos casos, aunque existía la chance matemática de alcanzar a otros equipos en la última fecha, los resultados directos terminaron sellando su eliminación anticipada.

Más eliminados tras la definición de los grupos

Con el avance de la fase de grupos, otros seleccionados también quedaron sin posibilidades. Qatar y República Checa fueron de los primeros en despedirse en la última jornada.

Posteriormente, tras la definición de distintos grupos, se sumaron a la lista Uruguay, Arabia Saudita y Nueva Zelanda, que cerraron su participación sin opciones de avanzar.

El caso de Uruguay fue uno de los más resonantes, ya que dependía de un resultado positivo en la última fecha, pero la derrota ante España lo dejó fuera de competencia.

Lista de selecciones eliminadas del Mundial 2026

República Checa (Grupo A)

Qatar (Grupo B)

Haití (Grupo C)

Turquía (Grupo D)

Curazao (Grupo E)

Túnez (Grupo F)

Nueva Zelanda (Grupo G)

Uruguay (Grupo H)

Arabia Saudita (Grupo H)

Jordania (Grupo J)

Panamá (Grupo L)

Cómo funciona el desempate en el Mundial 2026

El sistema de definición de posiciones en la fase de grupos establece los siguientes criterios:

Enfrentamientos directos (puntos entre equipos empatados)

Diferencia de goles en duelos directos

Goles a favor en enfrentamientos directos

Diferencia de goles general

Goles a favor en todo el grupo

Menor cantidad de tarjetas rojas

Menor cantidad de tarjetas amarillas

Sorteo

El nuevo reglamento, conocido como “desempate olímpico”, se aplica por primera vez en esta edición del Mundial y tiene un impacto directo en la definición de las posiciones finales.

Con este panorama, el torneo sigue avanzando hacia su fase eliminatoria, donde comenzarán los cruces mano a mano rumbo al título.