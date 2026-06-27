Cientos de vecinos están sin agua por una obra inconclusa en Santa Fe y Viamonte

Habitantes de los barrios Sarmiento y Ramón Carrillo llevan más de 24 horas sin agua potable. Piden la intervención de las autoridades pertinentes para terminar con esta situación que les “trae numerosos problemas”.

Hoy 10:52

Una obra inconclusa en la esquina de calles Santa Fe y Viamonte, en la zona sur de la Capital, genera severos trastornos a los vecinos de los barrios Ramón Carrillo y Sarmiento.

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Varios habitantes de los mencionados barrios escribieron al WhatsApp de las Noticias (385-5795000) para pedir la inmediata intervención de las autoridades pertinentes.

“Llevamos más de 24 horas sin agua, hay gente mayor que no puede seguir estando en estas condiciones”, aseguraron y compartieron imágenes de la obra que genera el problema.

La esquina es una de las más transitadas de la zona, ya que el colectivo de la línea 21 pasa por el lugar, por lo que piden una solución rápida al problema.