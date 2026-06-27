Sol Pérez y Coty Romero se suman a la tendencia del corset mundialista de Pampita

Las figuras del espectáculo argentino apuestan por corsets inspirados en la Scaloneta, combinando sensualidad, glamour y diseño personalizado para celebrar la Selección en el Mundial.

Hoy 11:40

Los corsets de inspiración mundialista se convirtieron en la tendencia más comentada del Mundial. Con los colores de la bandera argentina, detalles albicelestes y guiños a la Scaloneta, estas prendas ganaron protagonismo en redes sociales, eventos y producciones de moda, adoptadas por celebridades como Pampita, Sol Pérez y Coty Romero.

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Coty Romero y su corset crop

La influencer Correntina compartió en sus redes un corset confeccionado por Hijasdesign, realizado a partir de la camiseta alternativa de la Selección Argentina. La prenda estilo crop cuenta con escote recto, breteles anchos y terminación inferior en punta, con el escudo oficial de la AFA en azul Francia y blanco sobre base oscura. Romero combinó la pieza con un short de tiro bajo de diseño pata de gallo, melena suelta con ondas suaves y un maquillaje luminoso, delineado cat-eye y labios rojo oscuro.

Pampita y su corset bodypainting

Desde las tribunas de Kansas, Pampita eligió un corset strapless albiceleste diseñado por Abel Cepeda, reconocido diseñador argentino en Nueva York. La prenda, con busto moldeado, estampas en negro y un número 10 en el frente, homenajea a la Selección y realza la silueta. La modelo combinó el corset con short de jean negro ajustado, botas acharoladas y un maquillaje neutro en tonos marrones y nude, manteniendo su cabello suelto y natural.

Sol Pérez y su corset con strass

En el último programa de Gran Hermano, Sol Pérez celebró el triunfo de la Scaloneta con un corset elaborado por Milagros Ad, basado en la camiseta argentina. El diseño drapeado incluye terminaciones estructuradas en la cadera y lazos acordonados en la espalda. Su estilista, Camilo Duran, presentó un peinado semirecogido con ondas, acompañado de un maquillaje glam con sombras brillantes, cat eye, contorno y labios nude.

La moda mundialista se impone como un símbolo de identidad y pasión por la Selección Argentina, y estas celebridades consolidan la tendencia al incorporar diseños personalizados y detalles de alta costura en sus estilismos, combinando creatividad, sensualidad y espíritu deportivo.