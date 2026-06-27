Puente Carretero: accidente entre moto y auto causó congestión en el tráfico

El siniestro ocurrió en el carril La Banda – Santiago alrededor del mediodía de este sábado. Al menos una persona resultó herida.

Hoy 12:25

Un nuevo accidente de tránsito en el puente Carretero, causó congestión en el tráfico, hecho ocurrido alrededor del mediodía de este sábado en el carril La Banda – Santiago.

Debido a la situación, desde la vecina ciudad se derivó el tráfico por el Parque Industrial y posteriormente el Puente Nuevo y de allí a Capital.

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Personal policial y sanitario se hicieron presentes en el lugar para auxiliar al quien conducía el rodado menor y organizar el tráfico en el lugar, hasta tanto se removieran los vehículos y terminarán los trabajos policiales en el sector.