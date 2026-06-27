Puente Carretero: accidente entre moto y auto causó congestión en el tráfico

El siniestro ocurrió en el carril La Banda – Santiago alrededor del mediodía de este sábado. Al menos una persona resultó herida.
Un nuevo accidente de tránsito en el puente Carretero, causó congestión en el tráfico, hecho ocurrido alrededor del mediodía de este sábado en el carril La Banda – Santiago.
Debido a la situación, desde la vecina ciudad se derivó el tráfico por el Parque Industrial y posteriormente el Puente Nuevo y de allí a Capital.
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Personal policial y sanitario se hicieron presentes en el lugar para auxiliar al quien conducía el rodado menor y organizar el tráfico en el lugar, hasta tanto se removieran los vehículos y terminarán los trabajos policiales en el sector.