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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 18º
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Locales

El gobernador Elías Suárez recibió al embajador de Panamá en Argentina

Durante el encuentro en Casa de Gobierno se abordaron posibilidades de cooperación cultural y comercial entre Santiago del Estero y el país centroamericano.

Hoy 13:38
Elías Suárez

El gobernador Elías Suárez recibió este sábado en Casa de Gobierno la visita protocolar del embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel, quien estuvo acompañado por la agregada Comercial y Cultural de ese país, Christine Brostella.

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También participaron del encuentro en el Salón de Acuerdos el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; el ministro de Gobierno, Bernardo Herrera y el secretario de la Representación Oficial del Gobierno, Bernardo Abruzzese.

En este marco, Suárez destacó de la importancia de la visita del embajador de Panamá, porque representa una oportunidad valiosa para exponer todo potencial cultural y productivo de Santiago del Estero, entre otras alternativas para alcanzar un mayor desarrollo y crecimiento en la provincia.

Correa Esquivel coincidió con el gobernador sobre la enorme capacidad productiva de Santiago del Estero y la posibilidad de abrir vínculos comerciales.

De igual manera resaltó la riqueza cultural de los santiagueños, su historia y todos los atractivos que lo convierten en un lugar con mucho potencial.

Correa Esquivel es embajador de Panamá en Argentina desde el año 2024. Cuenta con una vasta experiencia en el sector privado en reconocidas empresas y entidades bancarias de su país. También ha sido miembro de diversas organizaciones y asociaciones civiles como la Sociedad Interamericana de Prensa; el British Alumni Association; la Agencia de Noticias Acan Efe, entre otros.

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