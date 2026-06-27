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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 19º
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El emotivo posteo del hijo de Ernestina Pais tras el trágico accidente en San Isidro

Benicio Guyot Pais compartió una imagen en redes sociales que generó gran repercusión luego del fallecimiento de la conductora.

Hoy 14:07

La muerte de Ernestina Pais a los 54 años conmocionó al mundo del espectáculo y dejó una profunda tristeza entre sus seres queridos. Uno de los mensajes más conmovedores fue el de su hijo, Benicio Guyot Pais, quien horas después de conocerse el fallecimiento compartió una fotografía junto a su madre en sus historias de Instagram.

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En la imagen se los ve sonriendo a cámara, con Ernestina apoyando una mano sobre el hombro de Benicio.

Sin agregar palabras, el joven de 22 años eligió despedirla con un simple corazón entre ambos, un gesto que reflejó el profundo dolor por la pérdida. Benicio es el único hijo de la conductora, fruto de su relación con el fotógrafo Alejandro Guyot.

La noticia generó una ola de mensajes de despedida de colegas, amigos y figuras del medio, que recordaron a la conductora por su trayectoria y su calidez humana.

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