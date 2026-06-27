Santilli sería su reemplazante: la renuncia de Adorni se conocería poco antes del partido de la Selección

La salida de Adorni, que -dicen- se hará en forma de renuncia, tomó fuerza el viernes por la tarde, cuando Milei volaba de regreso para Buenos Aires.

Hoy 14:36

Manuel Adorni dejará de ser el jefe de Gabinete de Javier Milei: así lo entienden todas las fuentes consultadas por LA NACION en la Casa Rosada. Sin embargo, todavía resta una conversación clave con el presidente Javier Milei, que tocó suelo argentino a las seis de la mañana proveniente de España.

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La salida de Adorni, que -dicen- se hará en forma de renuncia, tomó fuerza el viernes por la tarde, cuando Milei volaba de regreso para Buenos Aires.

Su hermana, la secretaria general, Karina Milei, principal impulsora de Adorni sobre todo tras las elecciones del año pasado estuvo activísima hasta altas horas de la noche del viernes.

Cuentan que incluso se volcó a delinear cómo se reestructuraría el organigrama del gobierno libertario tras el cambio, que fue resistido por más de tres meses mientras se sumaban a cuentagotas novedades de los gastos de Adorni.

Azotado por los problemas en torno a los viajes que hizo y a su crecimiento patrimonial desde que es funcionario público, Adorni aguantó en el Gobierno con el apoyo presidencial y explicaciones insatisfactorias.

Milei intentó sostenerlo hasta última hora. El viernes por la mañana, desde España, el Presidente dijo que solo echaría a su jefe de Gabinete si la Justicia certificaba que era culpable de corrupción. Pero en la Casa Rosada se respiró un clima distinto: se instaló la certeza de que Adorni ya no integraría más las filas del Poder Ejecutivo.

Diego Santilli Ministro del Interior - Casa de Gobierno Santiago del Estero

Este sábado, aseguran los que saben, Milei y Adorni terminarán de ultimar la decisión. Para eso se reunirían en la quinta de Olivos.

Por ahora, hay una dupla que pica en punta para el reemplazo. El ministro del Interior, Diego Santilli, se encargaría de la Jefatura de Gabinete, según refieren distintas fuentes oficialistas.

De ser así, esta se constituiría como la segunda vez en que Santilli oficia de pararrayos en un momento crítico para los libertarios: antes había reemplazado a José Luis Espert cuando lo bajaron de la candidatura para diputado nacional.

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En tanto, el Gobierno reactivaría el esquema de vicejefatura de Gabinete que supo tener con la dupla Guillermo Francos y Lisandro Catalán.

En paralelo al ascenso de Santilli promoverían a Ignacio Devitt, hasta ahora secretario de Asuntos Estratégicos. Devitt ocuparía la vicejefatura de Gabinete y, de esa forma, absorbería las funciones del Ministerio del Interior. Pero hasta que el decreto de promoción no esté firmado, el rango no va a estar cerrado. De momento aseguran que esa es la forma que más convence.

En el tamiz de nombres, fuentes libertarias aseguran que se manejan también otros posibles para vicejefe: el de Gustavo Coria, histórico dos de Santilli y actual secretario del Interior; y hasta Eduardo “Lule” Menem, una de las personas de mayor confianza de Karina Milei, que es subsecretario de Gestión Institucional.

Por su parte Devitt, el menos conocido de los tres, es exgerente de Philip Morris y con orígenes en la Juventud de Pro. Arribó al Gobierno promocionado por Adorni, con quien tiene vínculo desde hace largo rato.

Los Milei no lo conocían, pero rápidamente lo sumaron a las reuniones de mesa política. Siempre activo en Balcarce 50, con su estilo amable y bajo perfil, Devitt escaló posiciones e influencia en el Gobierno, sobre todo en las negociaciones para sacar las leyes.

El viernes, luego del mediodía, las voces que siempre se encargaron de negar que Adorni fuera a dejar el Gobierno comenzaron a responder con puntos suspensivos. Después, por la tarde, los mismos funcionarios asumieron que había llegado el momento de la eyección.

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“No se puede gestionar así”, refirieron a LA NACION en las más altas esferas de Balcarce 50, como justificativo.

Las definiciones de Karina Milei fueron trascendentales. Adorni era parte de su círculo de fidelidad.

En las dependencias del estratega Santiago Caputo advertían hace tiempo sobre el peso negativo de sostenerlo en el Gobierno, pero temían que su reemplazante fuera aún más karinista que el exvocero.

Santilli, el principal candidato a reemplazarlo, es un equilibrista.

No obstante, para comunicar las novedades y para la última definición esperaron el retorno de Milei, que deberá estampar su sello en la medida.

Hubo un nuevo hito esta semana que mostró cómo la gestión siguió complicándose por la decisión de mantener a Adorni en su puesto. En el Senado, el oficialismo no pudo imponer el debate de la ley de propiedad privada porque, si habilitaba el quorum, la oposición iba a avanzar con la interpelación y la moción de censura contra Adorni.

Asimismo, en el Gobierno hay un fuerte convencimiento de que el miércoles próximo, cuando en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se trate la interpelación, el hasta ahora jefe de Gabinete no iba a poder evitar un resultado desfavorable.

“No pasa el Senado”, refirieron en los pasillos de la Casa Rosada cuando la salida de Adorni ya era vox populi pero Milei volaba para acá.

Tal vez hay actores del oficialismo que creen que si Adorni se corre de la vida pública, bajará también el interés mediático y, por qué no, judicial contra él.

Otra particularidad de estos días fue la renuncia del secretario de Prensa, Javier Lanari, mano derecha de Adorni.

Justamente, el mismo día en que tomó fuerza que Adorni se iba, la Casa Rosada inauguró por la mañana una nueva narrativa con la presentación en sociedad del vocero, Adrián Ravier, que viene a ser el nuevo fronting comunicacional. Así, el jefe de Gabinete se quedó sin una de sus funciones principales.

La llegada del tándem Ravier y Fabián Fernández, en reemplazo de Lanari, no logró sacar de agenda las revelaciones sobre las compras del jefe de Gabinete.

El viernes mismo, LA NACION contó que Adorni adquirió en agosto aparatos para videojuegos con tarjetas de crédito de dos funcionarios que trabajaban para él, por $5.848.589, cuando cobraba en bruto $3.584.006.

A lo largo de los meses hubo primero en el Gobierno un intento por instalar que el tema pasaría y que lograrían así retomar la iniciativa, como ocurrió con otros escándalos, como $LIBRA, Espert y Andis.

Pero no pasó. Las novedades coparon la escena mediática, motivadas más que nada por las incongruencias en el discurso de quien había sido la principal espada de la comunicación libertaria: pregonaba austeridad, pero su vida no se condecía con eso.

Todo arrancó en marzo, cuando -para la Argentina Week- Adorni subió a su esposa, Bettina Angeletti, al viaje oficial hacia Estados Unidos. En ese entonces, el exvocero -que había criticado fuertemente estas movidas de parte de la oposición y que supo ostentar su gracia frente a los medios y las redes- falló: dijo que estaba “deslomándose” y que precisaba la compañía de su señora. La palabra fue eje de ironía en el inicio de la polémica.

Después apareció un video suyo yéndose a Punta del Este, Uruguay, en el avión privado de su amigo y contratista de la TV Pública, Marcelo Grandio, a pasar un fin de semana largo.

Con el tema judicializado, poco a poco se conocieron distintos consumos y viajes de Adorni desde que asumió la gestión pública, como así también que tenía fondos y propiedades sin declarar frente a la Oficina Anticorrupción.

En una de sus últimas movidas, el jefe de Gabinete saliente rectificó sus anteriores declaraciones juradas y dio una entrevista a LN+ en la que intentó justificar su nivel de vida con un incremento patrimonial supuestamente motivado por inversiones en bitcoins. Horas antes, tanto él como su esposa se sumaron al Régimen Simplificado de Ganancias, paso previo e indispensable para entrar al blanqueo.

Desde ese momento en adelante, todo el Gabinete no hizo más que agitar su expulsión. Indignados y convencidos de que la permanencia de Adorni interrumpía la gestión, los ministros sumaron injerencia para que se vaya, a la vez que los hermanos Milei lo subían a fotos y visitas oficiales para ratificarlo.

La oposición, a través del Congreso, también hizo lo propio. Pero Milei siempre alegó que no iba a soltarle la mano a alguien que consideraba honesto y cargó cañones contra los medios, acusándolos de fogonear su salida.

Voz cantante de la embestida puertas adentro fue la senadora Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista, la primera en despegarse públicamente del funcionario que entró en desgracia y que hoy está a un paso de no ser más parte del Gobierno.