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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 19º
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Policiales

Termas de Río Hondo: secuestraron más de $600 mil y desbarataron un punto de venta de droga

El allanamiento se realizó en un inmueble del barrio Centro. Se secuestraron marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Hoy 14:45
Detenidos

Un procedimiento realizado en el barrio Centro permitió desarticular un inmueble que era investigado por presunta comercialización de estupefacientes. Durante el allanamiento se secuestró marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la causa.

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En el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737, personal policial concretó un allanamiento en un inmueble ubicado en la ciudad de Termas de Río Hondo.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Control y Garantías local y permitió el secuestro de 356,47 gramos de marihuana, una balanza digital de precisión, tres teléfonos celulares y la suma de $610.350 en efectivo.

De acuerdo con la investigación, el lugar funcionaba como un comercio de atención permanente y era utilizado para la presunta venta de sustancias prohibidas.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo, un hombre de 30 años fue detenido, mientras que otro de 26 años quedó aprehendido en el marco de la causa. Ambos fueron trasladados a sede policial, donde permanecen a disposición de la Justicia.

Los elementos secuestrados quedaron incorporados a la investigación para las pericias y diligencias correspondientes.

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