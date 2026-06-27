Detuvieron a los presuntos autores de un intento de homicidio

La víctima denunció en la Comisaría N° 11 que había sido interceptada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes efectuaron varios disparos en su contra.

Hoy 14:45

Personal del Departamento Homicidios y Delitos Complejos detuvo a dos hombres señalados como presuntos autores de un ataque armado ocurrido días atrás en el barrio América del Sur, que dejó a un joven internado con heridas de arma de fuego.

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La investigación se inició luego de que la víctima denunciara ante efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 11 que había sido interceptada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes efectuaron varios disparos en su contra. Uno de los proyectiles impactó en su cuerpo, por lo que debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud, donde permaneció internado con pronóstico reservado.

A partir de entrevistas, relevamientos y tareas investigativas desarrolladas en el terreno, los efectivos lograron identificar a los presuntos responsables del hecho. Con los elementos reunidos, la fiscalía interviniente solicitó las medidas judiciales correspondientes.

Se concretaron múltiples allanamientos en distintos domicilios del sector conocido como Villa Coy. Como resultado del operativo, fueron detenidos dos hombres mayores de edad y se secuestraron armas de fuego y prendas de vestir de interés para la causa.

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Los detenidos fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones tendientes al total esclarecimiento del hecho.

Del procedimiento participaron además efectivos de distintas dependencias de la Dirección General de Investigaciones, la Unidad de Situaciones de Alto Riesgo (USAR 26), el Cuerpo Guardia de Infantería, el Cuerpo de Unidades Interceptoras, Prevención Zona Sur y la Sección Robo y Hurtos de la Comisaría Comunitaria N° 11.