Recuperaron un auto robado en Córdoba y aprehendieron a dos hombres durante un operativo policial

El vehículo fue localizado en avenida Libertad en el marco de una investigación por su presunta venta en redes sociales. El rodado tenía pedido de secuestro vigente.

Hoy 14:48

Un procedimiento realizado por personal de la División Búsqueda y Captura de Prófugos permitió recuperar un automóvil con pedido de secuestro vigente por una causa de robo calificado tramitada en la provincia de Córdoba. Como resultado del operativo, dos hombres fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia.

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El procedimiento se concretó el pasado 26 de junio, alrededor de las 20:40, sobre avenida Libertad, en inmediaciones de avenida Aguirre, luego de que efectivos de la Dirección General de Investigaciones tomaran conocimiento de que dos personas oriundas de otra provincia se encontraban ofreciendo a la venta un automóvil a través de redes sociales.

A partir de esta información, el personal policial desplegó tareas investigativas que permitieron localizar e interceptar el rodado en cuestión, tratándose de un automóvil marca Fiat, modelo Cronos, de color blanco.

Tras verificar la numeración registral en los sistemas informáticos correspondientes, se estableció que el vehículo poseía un pedido de secuestro vigente, relacionado con una causa por robo calificado de automotor en la vía pública, con intervención de la Justicia de la provincia de Córdoba.

Los ocupantes del vehículo fueron identificados como dos hombres de 29 y 27 años de edad, ambos con domicilio en la provincia de Tucumán. Asimismo, se constató que uno de ellos registraba una medida judicial restrictiva de prohibición de salida del país en el marco de otra causa.

Por disposición del fiscal interviniente, se procedió al secuestro del automóvil y de los teléfonos celulares de ambos ocupantes, quienes quedaron aprehendidos mientras continúan las actuaciones judiciales de rigor.