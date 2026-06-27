Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 19º
X
Policiales

Recuperaron un auto robado en Córdoba y aprehendieron a dos hombres durante un operativo policial

El vehículo fue localizado en avenida Libertad en el marco de una investigación por su presunta venta en redes sociales. El rodado tenía pedido de secuestro vigente.

Hoy 14:48
Auto secuestrado

Un procedimiento realizado por personal de la División Búsqueda y Captura de Prófugos permitió recuperar un automóvil con pedido de secuestro vigente por una causa de robo calificado tramitada en la provincia de Córdoba. Como resultado del operativo, dos hombres fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se concretó el pasado 26 de junio, alrededor de las 20:40, sobre avenida Libertad, en inmediaciones de avenida Aguirre, luego de que efectivos de la Dirección General de Investigaciones tomaran conocimiento de que dos personas oriundas de otra provincia se encontraban ofreciendo a la venta un automóvil a través de redes sociales.

A partir de esta información, el personal policial desplegó tareas investigativas que permitieron localizar e interceptar el rodado en cuestión, tratándose de un automóvil marca Fiat, modelo Cronos, de color blanco.

Tras verificar la numeración registral en los sistemas informáticos correspondientes, se estableció que el vehículo poseía un pedido de secuestro vigente, relacionado con una causa por robo calificado de automotor en la vía pública, con intervención de la Justicia de la provincia de Córdoba.

Los ocupantes del vehículo fueron identificados como dos hombres de 29 y 27 años de edad, ambos con domicilio en la provincia de Tucumán. Asimismo, se constató que uno de ellos registraba una medida judicial restrictiva de prohibición de salida del país en el marco de otra causa.

Por disposición del fiscal interviniente, se procedió al secuestro del automóvil y de los teléfonos celulares de ambos ocupantes, quienes quedaron aprehendidos mientras continúan las actuaciones judiciales de rigor.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Mundial 2026: los cruces confirmados hasta el momento en los 16avos de final
  2. 2. Mundial 2026: las 11 selecciones que ya quedaron eliminadas
  3. 3. “No me toquen”, las últimas palabras de Ernestina Pais antes de morir tras ser arrollada por un tren
  4. 4. La formación de Argentina vs. Jordania: Messi irá al banco y Scaloni apuesta por un equipo alternativo
  5. 5. Identificaron al camionero que murió en el trágico choque e incendio sobre la Ruta 34
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT