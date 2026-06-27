Zona Sur: volcó y quedó en la platabanda de Avenida Belgrano

El automóvil, con visibles daños en su carrocería, quedó sobre la divisoria de la avenida. Personal policial y del SEASE llegaron al lugar.

Hoy 15:26

Alrededor de las 15 horas de este sábado, un nuevo siniestro vial ocurrió en esta Capital.

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Por causas a establecer el conductor de un Chery QQ perdió el control y terminó sobre al divisoria de Avenida Belgrano en inmediaciones con el cruce con Avenida Solís.

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Al lugar concurrió personal policial y del servicio SEASE, para prestar atención a los involucrados.

El rodado quedó con visibles, e importantes, daños materiales en su carrocería.

El motivo del accidente quedó bajo análisis policial.