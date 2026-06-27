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SANTIAGO DEL ESTERO | 27 JUN 2026 | 20º
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Policiales

Se hicieron pasar por empleados de PAMI y estafaron a una jubilada por $1,6 millones

La maniobra comenzó con un llamado telefónico en el que le pidieron fotografías de su DNI. Horas después, descubrió que le habían retirado dinero de su cuenta y sacado un préstamo.

Hoy 15:42

Una jubilada de 84 años, identificada como Nilda Argentina Mañanes, denunció haber sido víctima de una estafa telefónica en la ciudad de Bandera, luego de que desconocidos se hicieran pasar por trabajadores de PAMI para obtener información personal y acceder a sus cuentas bancarias.

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El hecho fue denunciado en la Comisaría Comunitaria N° 21 de Bandera y ocurrió el pasado 24 de junio, alrededor de las 19.00, en un domicilio ubicado sobre avenida San Martín, barrio La Plata.

Según consta en la denuncia, la mujer recibió un llamado telefónico en el que los estafadores le solicitaron fotografías de su Documento Nacional de Identidad, argumentando que el trámite estaba relacionado con beneficios de PAMI. Tras obtener esos datos, los delincuentes lograron acceder a su cuenta de ahorros, desde donde retiraron la suma de 1.000.000 de pesos. Además, realizaron un préstamo a su nombre por 600.000 pesos.

La causa fue caratulada como estafa y es investigada por la fiscal Florencia Garzón, quien dispuso la intervención del área de Delitos Económicos de Banda para avanzar con las tareas investigativas y procurar identificar al autor del hecho, quien habría sido identificado únicamente como Sebastián, sin mayores datos.

En el procedimiento intervinieron el subcomisario Osvaldo Cruz y el oficial ayudante Nicolás Anchaval.

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