La presidenta encargada de Venezuela agradeció a Milei por la ayuda argentina tras el devastador terremoto

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó públicamente su agradecimiento al presidente Javier Milei y al pueblo argentino por la ayuda brindada tras los dos terremotos que sacudieron el norte del país y provocaron una tragedia humanitaria con al menos 1.430 fallecidos y más de 3.000 heridos.

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A través de un mensaje publicado en la red social X, la funcionaria destacó el respaldo de Argentina y valoró el rápido despliegue de recursos destinados a colaborar con las tareas de rescate y asistencia. "Gracias al Presidente de Argentina, Javier Milei, y al pueblo argentino por su solidaridad y apoyo en este momento difícil", expresó Rodríguez, en una publicación que luego fue compartida por el mandatario argentino.

En la madrugada de este sábado arribó a Caracas un contingente integrado por 26 efectivos de la Infantería de Marina Argentina, acompañado por personal sanitario, perros especialmente entrenados para búsqueda y rescate y una ambulancia de emergencia. Horas después de aterrizar, el grupo comenzó a trabajar en la ciudad de Caraballeda, en el estado de La Guaira, una de las zonas más castigadas por el desastre.

La misión argentina está encabezada por el coronel Miguel Ángel Wissinger y fue recibida por autoridades del Ministerio de Defensa venezolano. Los especialistas fueron desplegados para localizar sobrevivientes entre los escombros y brindar asistencia médica en un escenario de extrema complejidad, luego de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados con menos de un minuto de diferencia.

Además del personal especializado, Argentina envió una importante ayuda humanitaria. El operativo incluye 134 carpas, dos plantas potabilizadoras de agua, kits de cocina, colchones, camillas, equipos de aire acondicionado y otros insumos destinados a mejorar las condiciones de las familias afectadas.

Para concretar el despliegue, el Gobierno nacional utilizó un avión Embraer, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea y una aeronave de Aerolíneas Argentinas, en una operación coordinada entre la Jefatura de Gabinete, la Cancillería, la Agencia Federal de Emergencias y el Ministerio de Defensa.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno confirmó que los tres aviones enviados por Argentina ya llegaron a Venezuela y reveló que el gobierno venezolano también solicitó colaboración para la rehabilitación del aeropuerto de Caracas. En ese marco, directivos de Aeropuertos Argentina viajaron al país para brindar asistencia técnica.

La ayuda internacional continúa ampliándose mientras avanzan las tareas de rescate. Equipos especializados de Estados Unidos, España, Chile, Colombia, México, Ecuador, República Dominicana, Italia, Suiza, Países Bajos y El Salvador ya trabajan en territorio venezolano, y se espera que nuevas delegaciones se incorporen en los próximos días para colaborar con la emergencia.