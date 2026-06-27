Tres jefes de Gabinete en menos de tres años: la otra crisis que enfrenta el Gobierno

La renuncia del funcionario, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, volvió a dejar vacante uno de los cargos más importantes del Poder Ejecutivo. Antes habían dejado el puesto Nicolás Posse y Guillermo Francos.

Hoy 18:56

La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete no solo profundizó la crisis política que atraviesa el Gobierno nacional, sino que también marcó un nuevo cambio en uno de los cargos más relevantes del Poder Ejecutivo. Con su renuncia, se convirtió en el tercer jefe de Gabinete en dejar el puesto durante la gestión del presidente Javier Milei.

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Adorni había asumido el 4 de noviembre de 2025, luego de la salida de Guillermo Francos, quien permaneció al frente de la Jefatura de Gabinete desde el 27 de mayo de 2024. A su vez, Francos había reemplazado a Nicolás Posse, el primer funcionario elegido por Milei para ocupar ese cargo tras el inicio de su mandato, el 10 de diciembre de 2023.

La renuncia de Adorni se produjo en medio de la investigación judicial que lo tiene bajo la lupa por un presunto enriquecimiento ilícito. En los últimos meses, las denuncias por supuestas inconsistencias en sus declaraciones juradas y el crecimiento de su patrimonio incrementaron la presión política sobre el funcionario, quien finalmente decidió dar un paso al costado antes de presentarse en el Senado para brindar el informe de gestión previsto para el 2 de julio.

Cuando asumió como jefe de Gabinete, Adorni recibió un fuerte respaldo del presidente Javier Milei, quien celebró públicamente su incorporación al cargo y lo definió como un "tremendo lujo" para el Gobierno. Sin embargo, el escenario cambió con el avance de las investigaciones y las crecientes dudas sobre su situación patrimonial.

Antes de Adorni, el primero en abandonar la Jefatura de Gabinete fue Nicolás Posse, cuya salida estuvo vinculada a diferencias internas dentro del oficialismo y tensiones con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Su reemplazante fue Guillermo Francos, quien asumió con el objetivo de otorgarle mayor peso político a la coordinación del Gabinete y permaneció en funciones durante poco menos de dos años, hasta presentar su renuncia.

Con la dimisión de Adorni, el Gobierno deberá designar a un nuevo jefe de Gabinete, en lo que representa el tercer cambio en ese cargo desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia.